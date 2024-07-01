換屋型新案「供給真空」專家：40~60坪成房市潛力股

近年國內房市買氣火熱，而隨著單價不斷墊高，小宅化越來越明顯，據內政部不動產資訊平台資料，2023年全國平均買賣面積首度跌破30坪，僅為29.7坪，對比10年前縮水近5坪，減幅超過14%。

進一步觀察2023年買賣移轉交易的各坪數帶成交占比，25坪以下就高達42%，而45~65坪剛需換屋型產品僅占12%。另外，從新建案的供給端來看，市場上40~60坪換屋型產品供給也正在減少，據2023年Q4國泰房地產指數報告，尤其新北市40~60坪推案戶數占比僅13%，比台北、新北、桃園、新竹等地還低。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雙北地區老屋眾多，人口密集，有龐大的換屋需求，而台北新屋單價動輒百萬，買盤明顯外溢，新北自然成為集結最多換屋需求的地區，只不過區內40~60坪的新案供給稀缺，在新北市想買到均質正3~4房的新案，已成為一件不容易的事。

尤其在403大地震後，催出民眾換屋需求，若有新案位於新北市第一環，又座落熱門重劃區中的40~60坪換屋型產品相當搶手，再加上產品總價帶控制於高價宅限貸令之內（新北6000萬元以下），幾乎可說是銷售票房保證。

以近年新北新案市況最熱的三重為例，二重重劃區右岸南側新案「寶石睿岳」，代銷業者海樺廣告表示，本案除了滿足上述所有優勢，還坐擁近千坪基地、每層3戶均質大戶條件，規劃48、60坪格局，加上寶石建設機構在地40年好口碑加持，磁吸購屋族關注。

除了自住條件沒話說，以置產保值的角度來看，「寶石睿岳」也是相當不錯的選擇。住展雜誌發言人陳炳辰表示，近年新案市場以小坪數交易為主，其中不乏有許多投資置產型買盤，未來交屋、5年閉鎖期一過，市場上將大量湧現此類型產品，若遇到房市反轉，甚至可能出現多殺多現象。

陳炳辰表示，決定房屋價格最大的關鍵就是供需，近年新北40~60坪新案供給稀缺，交易甚少，也代表籌碼相對乾淨，且老屋持續增加，換屋需求量不減，加上近期台股屢創新高，預期未來國內經濟景氣持續暢旺，不少民眾口袋變深，購屋總價上有提升現象，種種因素都證實未來5年後40~60坪換屋型新屋具有絕對優勢，估價格也將迎來一波補漲。

陳炳辰補充，個案未來房價走勢除了產品條件、地段等因素外，區域是否有指標建案拉抬也是關鍵因素，以二重重劃區右岸來說，「潤泰三重捷六案」市場預估推案價格將站上新高峰，高樓層甚至有看齊新板特區高價的可能性，屆時也將明顯拉抬區域個案價格。

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