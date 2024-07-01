納智捷：合作鴻華第2款電動車 工程開發進度啟動

裕隆自主品牌納智捷（LUXGEN）總經理李應生今天表示，與鴻華先進合作第2款電動車，工程開發進度已經啟動，真正上市時機仍待規劃，要讓品質達到最佳狀態。

納智捷今天上午舉行純電休旅車記者會，會後李應生接受採訪；至於第2款電動車是否在今年第4季量產，李應生笑說，相關問題還是問鴻華先進會比較適當。

媒體問及對於中華車代理MG品牌電動車看法，李應生指出，兩邊各有市場，雙方各取所需，納智捷是台灣自主品牌，初期鎖定台灣當地消費者，不僅賣車，也提供整體服務。

談到n7電動車款交車進展，李應生表示，首波交車量已接近一半， 預期可在第3季交車完畢，第2波預購交車時間點會按照實際狀況進行，納智捷續提供全套服務。

納智捷表示，6月中開放n7電動車第2波購車活動以來，超過3成訂單來自車主推薦，預估接單量近千輛，4月起連續3個月，n7電動車每月交車量均超過千輛。

鴻華先進先前表示，規劃Model B跨界（Crossover）電動車今年第4季進入量產，除了台灣市場，並鎖定東南亞和歐洲市場拓展銷售。鴻華先進並透露，今年下半年規劃推出長里程版Model C電動車，Model C國外量產版目標在2025年第4季交貨。

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