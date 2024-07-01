大台北瓦斯成立60年 將朝氫能與熱電共生轉型邁進

大台北瓦斯今天慶祝成立60年，大台北瓦斯董事長吳東進宣布，公司未來將朝氫能、熱電共生等兩大方向轉型邁進。

大台北瓦斯今天舉行60週年慶祝活動，吳東進回顧，60年前他父親新光關係企業創辦人吳火獅因應社會民生需求，接手台北市政府的煤氣公司，成立大台北瓦斯公司，是台灣第1家民營公用瓦斯公司，一路發展至今。

吳東進指出，為了支持政府2050淨零排放目標，大台北瓦斯接下來將朝氫能與熱電共生系統等目標邁進，共同推動永續。

吳東進分析，氫能的碳排量近乎於0，是達到淨零排放的最佳方案，但台灣的氫能發展相對落後，他呼籲政府應加速推行「氫能」戰略計畫，全台25家瓦斯公司可以用天然氣轉換成氫氣，成為加氫站建置的尖兵團。

此外，吳東進看好熱電共生，他借鏡日本經驗指出，日本在天然氣熱電共生系統上有顯著進展，日本已有50萬套以天然氣為原料的家庭用氫燃料電池設備（CHP）可進行熱電共生，提供熱水及發電，供應700瓦電力，熱交換效率達97%，降低50%碳排放，是節能減碳的雙贏設備，未來全台400萬瓦斯用戶都可以是推廣的對象。

由於瓦斯發電機的熱電共生系統既能產生電力，又能產生熱能，可以提高能源利用效率，減少二氧化碳排放，新光集團旗下新光醫院已決定採用1200KW瓦斯發電機熱電共生系統，投入新台幣5000萬元建置，估計每年節省電費300萬元，預計7年回本，且能降低37.4%碳排放。

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