央行出手房市降溫了？ 高雄移轉量月減22%

台北、桃園、台中、台南及高雄公布今年6月的買賣移轉棟數，央行第六波信用管用制下，總計五都6月買賣移轉量為1.84萬棟，月減9%，其中高雄月減22%最多，台南減少15%，台北也減少13%。

不過相較去年，五都仍均增加，年增率達22%，累計五都今年Q2交易達5.56萬棟、上半年約10.3萬棟，雙雙寫下近11年來同期新高。

五都之中，桃園表現最佳，6月共4641棟，年月雙增，並創近30個月新高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年以來台股表現亮眼，尤其5月底AI教父黃仁勳旋風訪台後，更掀起股市及產業投資熱潮，各地科技大廠覓地設廠的消息也層出不窮，讓房市持續維熱絡。

其中桃園因中路、草漯等重劃區的百戶大案陸續完工，且房價相對親民，持續吸引北台灣小資族轉進，使量能來到近30個月新高，Q2及上半年的總計量能，也同步寫下近11年來的同期高水位。

他表示，房市雖強勢，但新青安上路將近一年來，市場低總價成屋成交速度快，供給跟不上需求，略為抑制量能成長的動力，加上現今房價走揚的速度，已高於自住買家的追價能力，買賣之間需要更多時間磨合，因此6月的年增率雖逾2成，但與4、5月動輒25%以上的年增率相比，市場熱度已略有趨緩。

另外6月中旬以來，不僅央行祭出第六波信用管制，行政院也跨部會對新青安提出檢討管控措施，如今又迎來囤房稅2.0上路，因此下半年有不少政策面的利空盤旋，加上去年H2同期的市場景氣已回溫，比較基期將高於上半年，據此預估H2的買賣移轉棟數，年增率收斂的情況將愈來愈明顯。 資料來源／台灣房屋 資料來源／台灣房屋

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