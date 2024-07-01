投票選出最糟街道 中央全額補助改建

家門前道路坑坑洞洞，民眾只要登入平台提案，以票選找出急需改善的道路，前十名將由中央全額補助改建！內政部長劉世芳與交通部次長伍勝園1日共同於記者會啟動「全民參與街道改善平台」。路權團體代表指出，交通環境仍有行政程序繁複、人行道不足與事故死亡率過高等議題，亟需改善。

「全民參與街道改善平台」是讓民眾直接參與道路改善的平台，民眾透過會員帳號或其他社群帳號，即可自行新增提案並填寫改善的建議，最後票選得票數分區遴選前十名者，當地可獲得全額補助規劃設計及工程費用，即日起可以開始投票。

社區減速已是趨勢

劉世芳說，以前政府要進行街道改善就要面臨層層匯報的行政程序，本次平台就是希望能納入眾人的聲音，做出更好的交通改善，並儘速擺脫「行人地獄」的惡名。

伍勝園說，隨著市區發展愈來愈密集，許多道路延伸進社區當中，也使得人車衝突增加。他指出，國際已興起社區內「速限30」的觀念，要求車輛在特定社區都需要低速行駛，核心觀念就是「車輛要禮讓行人」，如果沒有這個觀念，再多行人道可能都無助改善。

人行道不到5成

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨表示，過往民眾在道路上常遇到的無障礙通道不連續、人行道設計不貼近用路人需求等問題，民眾可能要花費數個月的時間與地方政府溝通，經過與民眾來回溝通後，可能也只有局部的改善。她說，透過平台促進劃設行人穿越道、增加標線型人行道等交通改善的目標。

「全台人行道不到5成，就算有人行道，符合用路人需求的也僅不到6成，」行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說，因此，希望這個全民參與的平台能持續改善道路環境，同時也呼籲該平台不應淪為形式。

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