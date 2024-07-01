6月新車掛牌逾4.15萬輛 特斯拉衝上第2
根據業者統計，6月台灣新車掛牌數4萬1587輛，月增約0.3%，進口車連續2個月市占率逾5成。電動車大廠特斯拉6月掛牌數達3898輛，年增69.8%，市占率排名躍居第2。
展望7月，產業人士評估，7月台灣新車掛牌數約4.2萬輛，與去年同期相當，主要是各車廠持續推出優惠促銷方案，進口車持續到港交車。
根據統計資料顯示，6月台灣新車掛牌4萬1587輛，較5月4萬1477輛微增0.26%，比去年同期4萬2380輛減少1.87%。產業人士分析，6月進入台灣車市銷售旺季，各車廠擴大優惠促銷方案刺激買氣，推升領牌數。
根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌6月合計登錄1萬2317輛，市占率29.6%，較5月1萬2996輛下滑5.22%。產業人士分析，主要受到豪華品牌大量交車影響。其中，TOYOTA單一品牌6月登錄9689輛，單一品牌市占率為23.3%，續位居第1。
觀察進口車統計，6月進口車登錄數2萬1514輛，市占率51.7%，進口車連續2個月在台登錄數超過50%，較去年同期減少4.1%，較5月2萬949輛增加2.7%。其中，6月高級車款登錄數1萬3757輛，市占率33.1%，創歷史新高，較5月1萬1229輛增加22.5%，較去年同期增加15.6%。
中華汽車代理MG品牌6月掛牌數1686輛，較5月1676輛微增0.6%，較去年同期大增49.5%，6月市占率4.1%，在台灣市場品牌銷售排名持續第8。
電動車大廠特斯拉（Tesla）6月在台掛牌數升到3898輛，市占率躍升至9.4%，排名從5月的第7躍居第2，並位居進口車排名第1。
此外，鴻海與裕隆合資的鴻華先進攜手納智捷（LUXGEN）電動車n7，陸續大量交車，6月交付1037輛新車，連續3個月每月交車逾千輛，今年前6月累積已達3692輛。
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