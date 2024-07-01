LUXGEN n⁷ 滿電特仕版103.9萬 七月限時延長

納智捷電動車超吸睛 ，截至6月底LuxClub尊榮會員已累積突破三萬人次，在新會員預約試駕滿檔下，納智捷將滿電特仕版的下訂期限延至7/31，並盡可能的加開試駕場次。

納智捷自2022年LUXGEN新起點活動以來，首次啟動招募一周內即吸引2.5萬會員繳納千元獲取n⁷ 購買資格；2023年會員搶先下訂活動12天內即收到超過8,000筆訂單；2024年6月會員招募再開又在一個月內新增了5,000位尊榮會員，讓新世代LUXGEN的新會員數累積突破三萬大關。

納智捷1日宣布，7月起憑車主專屬的白金邀請碼入主建議售價109.9萬的5人純粹版回饋價只要99.9萬，滿電特仕版充電回饋也從原本的20%加碼為30%。

納智捷強調，唯有透過國產電動車共同擴大電動車口數，才能真正讓新能源生態系越趨完整，讓每一個想要入主新世代純電休旅的台灣消費者都能以百萬內的價格輕鬆邁出第一步。LUXGEN的新能源產品價格將依市場策略、原物料成本變化等因素隨時動態調整，敬請把握當下最實惠的價格入主純電未來。

納智捷指出，6月開放第二波購車活動以來，有超過三成的訂單來自車主邀請，展現了LUXGEN新零售模式的成功，以及n⁷的好口碑，可以說LUXGEN n⁷能有今天的成果，都是因為車主會員們擔綱了最佳的純電代言人。

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