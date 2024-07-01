鋼鐵業度小月 豐興續開平盤

鋼鐵業者近期度小月，條鋼廠豐興國內鋼筋、廢鋼連續4週平盤，型鋼產品基價則是連3週平盤。豐興主管表示，近期國際原料行情持平，下游觀望並不積極，無持續往上動能。

回顧上週，短期原料多空因素交疊，無明確漲價方向，且天候不佳偶有強降雨，影響工地進度，下游態度未稱積極，因此上週國內原料價格持平，鋼筋維持平盤。

美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週持平為每噸357美元，美國貨櫃廢鋼本週報價持平為每噸345美元，澳洲鐵礦砂由每噸104.85美元漲至每噸106.6美元。

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