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年輕人大量買房 6月車市成長有限

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
六月是買車搶好康最佳時機!和泰車代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，來店賞車人潮熱絡。黃淑惠/攝影
六月是買車搶好康最佳時機!和泰車代理的TOYOTA正在舉行經銷商競賽，來店賞車人潮熱絡。黃淑惠/攝影

買房好，還是買車好，年輕人陷入兩難，新青安讓年輕人可以買得起房，但要揹上幾十年的房貸，這時候買車則可能是今年最大的優惠，有購車需求的人這時候買車是最佳時機，到底選那一個好，影響車市與房市的買氣。

6月份的台灣汽車市場進入傳統銷售旺季，各車廠紛紛擴大優惠促銷方案刺激買氣，最終總市場領牌數達到41,587台，較上月成長0.3%、比去年同期少了1.9%，在各車廠擴大優惠促銷下，買氣成長有限，業者認為可能與年輕人跑去買房有關。累計今年1~6月總市場登錄台數232,503台(去年比99%)，表現符合預期。

此外6月車市豪華車品牌在TESLA大量來車，一口氣掛牌更達到3,898台的挹注下，不只TESLA搶下6月領掛牌數的第二名，第三名到第五名分別為LEXUS、BENZ與BMW，豪華車佔比高達33.1%，創下歷史新高紀錄，進口車的占比也超過國產車來到51.7%。

至於對7月份的市場預估，龍頭車廠和泰車認為將落在4.2萬台，比去年少1%，和泰車旗下的 Toyota 與 Lexus 兩品牌合計目標15,300台，市佔率約36.4%。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於6月份合計登錄12,317台，表現與去年持平(較去年同期衰退0.5%)，市占率29.6%，主要受豪華品牌大量交車影響。

和泰車指出，展望7月預期在各車廠持續推出優惠促銷方案刺激市場，加上進口車持續到港交車下，預估7月總市場可望來到42,000台。TOYOTA在7月持續推出購車優惠方案「TOYOTA視紀獻禮」，7月底前購買 C-CROSS(含HEV)、ALTIS(含HEV)、RAV4(含HEV)、YARiS CROSS、VIOS、SIENTA、TOWN ACE PU且於活動期間完成領牌手續者，最高總價值超過15萬元，可望使和泰車銷售進一步推升。

6月車市雖然持平，但TOYOTA登錄9,689台，年增3.4%，單一品牌市占率23.3%。COROLLA CROSS及RAV4本月繳出2,293台及1,822台的成績，分居全市場NO.1及NO.3位置；商用霸主TOWNACE及小休旅霸主YARiS CROSS本月亦分別登錄1,791台及1,385台，穩居級距銷售冠軍；若排除TESLA MODEL Y及MODEL 3大量交車的影響，本月全市場NO.1~NO.4皆為TOYOTA車款。

和泰車

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