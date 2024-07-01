桃園房價年漲12%六都最強 原來還有這優勢

房價漲不停，最新一期清華安富房價指數顯示，今年4月全國房價指數為199.07，較去年同月上漲10%，六都以桃園房價年漲12.5%最強，台中市漲幅也超過一成，新北市、高雄市、台北市及台南市皆高於5%以上。

好時價分析，桃園市除了建設多，平均總價在千萬上下，房貸負擔率為六都最低，房價相對實惠之外，桃園家戶數成長六都第一，剛性需求強，也帶動房價走揚。

好時價指出，根據內政部統計，2023年全台家戶數達924萬戶，較2022年成長1.7%，其中桃園2023年家戶數達90萬戶，較2022年成長2.8%，成長幅度為六都第一，顯示桃園市有相對穩定的住宅剛性需求。

觀察桃園市各行政區房價指數年漲幅前五名，第一名為楊梅區11.6%，其次依序為龜山區10.1%、八德區8.09%、大園區8.05%、中壢區7.98%，年漲幅皆高於7%以上。

分析上述區域，楊梅因房價基期低，因此漲幅超車龜山、中壢。

若以近五年來看，中壢區有青埔特區支撐，新成屋由每坪23.9萬元上漲至39.6萬元，漲幅高達66%，位居全桃園市第一。八德區和楊梅區漲幅亦超過5成以上。

中古屋方面，楊梅區中古屋從一坪10萬漲到18萬，漲幅高達84%，排名第一，八德區、大園區、中壢區中古屋五年漲幅亦超過5成。

好時價表示，雖有少子化問題，但隨著晚婚、不婚不生族及離婚比率的上升，房市剛性需求依然增加，桃園市平均總價約在千萬上下，房貸負擔率為六都最低，成為小家庭和年輕人購屋的理想地點，也因此近年房市有不錯表現，未來房市發展也值得關注。 資料來源／清華安富房價指數 資料來源／清華安富房價指數

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