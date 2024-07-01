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碳交所首批綠碳上架 逾1萬噸來自巴拉圭植樹造林專案

中央社／ 台北1日電
臺灣碳交所。聯合報系資料照/記者劉學聖攝影
臺灣碳交所。聯合報系資料照/記者劉學聖攝影

繼6月推出緬甸紅樹林藍碳專案後，碳交所今天再上架巴拉圭植樹造林綠碳專案，約1萬多噸，即日起可於平台上下單購買，這也是碳交所第一批綠碳專案，用以滿足企業不同類型碳權需求。

碳交所今天發布新聞稿指出，巴拉圭有很高比例的土地用於畜牧業和大豆種植，森林經營和保育方面的法規與技術尚不成熟，因此碳權專案的支持對於森林保護和推動減碳發展至關重要，國際大廠亦於巴拉圭東部投資植樹造林專案。

碳交所表示，巴拉圭為台灣友邦，引進當地碳權深具意義。本次上架的綠碳專案是在巴拉圭東部進行植樹造林，使用造林和重新造林的方法學，符合4項聯合國永續發展指標。

碳交所進一步指出，此次上架的藍碳及綠碳專案，可應用於ISO 14068-1碳中和等國際標準，也與國際自願性碳市場趨勢相符。

碳交所指出，5月科技大廠Google、Meta、微軟和Salesforce宣布成立共生聯盟（Symbiosis Coalition），主要目標有二，首先是承諾於2030年簽訂2000萬噸的自然為本移除類碳權採購合約，初期將著重於造林、重新造林和植被恢復計畫（ARR）和紅樹林復育專案。

其次，由於自然類型專案非常複雜，聯盟將為採購該等類型專案建立品質標準。

碳交所補充，這次推出的2個國際碳權專案，除依環境部發布的「台灣碳權交易所辦理非屬氣候變遷因應法所定之國外減量額度上架參考指引」及碳交所相關作業程序審查外，亦與國內大學合作，透過衛星遙測資料進行時序分析，以確認該專案地區的綠化成效。

碳交所表示，會員已可於碳交所國際碳權交易平台查詢專案相關資訊，即日起可於平台上下單購買。

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