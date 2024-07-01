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詹文男 X 李堅偉 開運經濟與轉型創新

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
數位轉型學院院長詹文男（左）特別邀請雨揚國際總經理李堅偉（右）至「大師543」節目，分享該企業數位化及創新轉型的歷程。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）特別邀請雨揚國際總經理李堅偉（右）至「大師543」節目，分享該企業數位化及創新轉型的歷程。數位轉型學院／提供

在當今快速變遷的時代裡，傳統產業的創新與轉型成為企業生存與發展的關鍵。作為一家提供傳統命理服務的企業，如何從一個位處地下道的算命攤，逐步發展成為知名的華人文創企業？數位轉型學院院長詹文男特別邀請雨揚國際總經理李堅偉至「大師543」節目，分享該企業數位化及創新轉型的歷程。

雨揚國際的起源可追溯到行天宮地下道，那是國內著名的算命集散地。雨揚居士憑藉其卓越的算命技藝，迅速在地下道內嶄露頭角，吸引了大量的客戶。然而，隨著業務的增長，雨揚居士決定脫離地下道，開設獨立的算命館，為客戶提供更加舒適和專業的服務。

隨著網際網路的興起，雨揚國際開始進軍線上算命領域。30年前雨揚國際就率先推出了線上安太歲、線上點光明燈等創新服務，讓更多人能夠透過網路獲得算命與祈福的服務，打破了地域和時間的限制。

而在提供數位服務的同時，雨揚國際也積極與傳統媒體合作，擴大品牌影響力。雨揚居士多次受邀參加綜藝節目，如《龍兄虎弟》、《命運好好玩》等，透過電視節目將命理文化傳播給更廣泛的觀眾。這不僅提升了雨揚國際的知名度，也為其後續的數位化和產品創新奠定了基礎。

雨揚國際在傳統命理服務的基礎上，持續創新推出了各類開運商品，如福袋、開運皮夾等，這些商品不僅滿足了客戶的需求，也為企業帶來了新的成長領域。特別是在電視購物平台的合作中，雨揚國際通過精心設計的客製化服務，讓客戶感受到與眾不同的購物體驗。

隨著業務的不斷擴展，雨揚國際面臨著訂單管理、進貨、銷貨、庫存等一系列挑戰。李堅偉帶領團隊，引入了現代化的數位工具，提升了企業的管理效率。此外，雨揚國際積極開拓國際市場，通過Facebook、YouTube、Instagram等平台，將服務拓展至馬來西亞、新加坡、北美等地，開展全球化布局。

雨揚國際的願景是成為華人社會中最具影響力的文創企業。展望未來，他們將繼續致力於傳統五術文化的傳承與創新，結合數位科技，為更多人提供開運服務。在「大師543」專訪中，詹文男院長也請教了李堅偉總經理在數位轉型上的困難與挑戰，對於開運經濟的創新與轉型有興趣的朋友，千萬不要錯過。收看連結請點此處。https://www.facebook.com/share/jdKLMNAxnd9ZYz16/

數位轉型學院院長詹文男（右）邀請雨揚國際總經理李堅偉（左）至「大師543」節目，分享該企業數位化及創新轉型的歷程。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（右）邀請雨揚國際總經理李堅偉（左）至「大師543」節目，分享該企業數位化及創新轉型的歷程。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（右）與雨揚國際總經理李堅偉（左），談雨揚國際在企業數位化及創新轉型的歷程。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（右）與雨揚國際總經理李堅偉（左），談雨揚國際在企業數位化及創新轉型的歷程。數位轉型學院／提供

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