上緯可回收樹脂 EzCiclo 成功導入西班牙車廠 LIUX

上緯投控（3708）1日宣布，隨著全球對環境保護意識的提高以及科技的不斷進步，電動車市場正迎來前所未有的快速增長。上緯的可回收樹脂 EzCiclo 已成功導入西班牙車廠 LIUX 車身部件。

上緯表示，與 LIUX 公司攜手打造使用亞麻纖維、與可回收樹脂 EzCiclo 的可回收車身部件。上緯研發的全球創新技術所製可回收車身部件，透過簡易降解程序，即可同時回收亞麻纖維及樹脂，所回收的材料可再製成複合材料，讓原物料循環利用，為車主提供環境友善的移動選擇、共同參與永續生活。

根據彭博 （Bloomberg）預估，全球電動車銷量將在未來幾年內大幅增長，2030年將達3,000萬輛、2040年更將達到6,000萬輛，占新車總市場55％。這一成長趨勢主要受到政策支持、電池技術進步以及消費者對環保車輛需求增加的推動。

上緯投控近年來致力碳中和、創生新材料，在全球佔有領先地位，台塑公司（1301）也是相關領域的策略合作夥伴。公司表示，電動車市場的未來充滿了無限可能，隨著技術的不斷進步和市場的持續擴展，電動車將為我們帶來更加綠色、智慧的出行方式。上緯可回收熱固樹脂 EzCiclo 突破了傳統熱固性複合材料不可降解回收的困境，創新科技不但滿足經濟成長需求，也為電動車產業開闢一條綠色經濟之賽道。

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