快訊

吳秀梅卸任…莊聲宏接食藥署長半年後退休？ 邱泰源：一天當三天用

超思購蛋扯出「亮采」 背後是天后級藝人指定整形醫師

日本暑假入關至少排2小時 機場人滿為患旅客能做何準備

上緯可回收樹脂 EzCiclo 成功導入西班牙車廠 LIUX

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
上緯投控宣布，公司發展可回收樹脂EzCiclo已成功導入西班牙車廠LIUX車身部件。上緯／提供
上緯投控宣布，公司發展可回收樹脂EzCiclo已成功導入西班牙車廠LIUX車身部件。上緯／提供

上緯投控（3708）1日宣布，隨著全球對環境保護意識的提高以及科技的不斷進步，電動車市場正迎來前所未有的快速增長。上緯的可回收樹脂 EzCiclo 已成功導入西班牙車廠 LIUX 車身部件。

上緯表示，與 LIUX 公司攜手打造使用亞麻纖維、與可回收樹脂 EzCiclo 的可回收車身部件。上緯研發的全球創新技術所製可回收車身部件，透過簡易降解程序，即可同時回收亞麻纖維及樹脂，所回收的材料可再製成複合材料，讓原物料循環利用，為車主提供環境友善的移動選擇、共同參與永續生活。

根據彭博 （Bloomberg）預估，全球電動車銷量將在未來幾年內大幅增長，2030年將達3,000萬輛、2040年更將達到6,000萬輛，占新車總市場55％。這一成長趨勢主要受到政策支持、電池技術進步以及消費者對環保車輛需求增加的推動。

上緯投控近年來致力碳中和、創生新材料，在全球佔有領先地位，台塑公司（1301）也是相關領域的策略合作夥伴。公司表示，電動車市場的未來充滿了無限可能，隨著技術的不斷進步和市場的持續擴展，電動車將為我們帶來更加綠色、智慧的出行方式。上緯可回收熱固樹脂 EzCiclo 突破了傳統熱固性複合材料不可降解回收的困境，創新科技不但滿足經濟成長需求，也為電動車產業開闢一條綠色經濟之賽道。

延伸閱讀

n7電動車第2波接單熱 納智捷連3月交車破千輛

歐國盃／烏龍球沒亂陣腳 西班牙大勝喬治亞挺進8強

訪調：電動車充電設施太缺 美近50％車主考慮換回汽油車

儘管逆風不斷 特斯拉卻握有「這巨大優勢」：仍領先傳統車廠

相關新聞

寵物店近9000家 專家：開店選址小心三種店面

近期住宅區開寵物店問題掀起熱議，房仲表示，根據財政部統計資料，截至今年4月全台有8,968間寵物店，較去年同期多475間...

詹文男 X 李堅偉 開運經濟與轉型創新

在當今快速變遷的時代裡，傳統產業的創新與轉型成為企業生存與發展的關鍵。作為一家提供傳統命理服務的企業，如何從一個位處地下...

上緯可回收樹脂 EzCiclo 成功導入西班牙車廠 LIUX

上緯投控（3708）1日宣布，隨著全球對環境保護意識的提高以及科技的不斷進步，電動車市場正迎來前所未有的快速增長。上緯的...

n7電動車第2波接單熱 納智捷連3月交車破千輛

裕隆自主品牌納智捷今天表示，6月中開放n7電動車第2波購車活動以來，超過3成訂單來自車主推薦，4月起連續3個月，n7電動...

在地化的繁中AI語言模型TAME發表 精準解釋買東西「很盤」

多家企業今日共同發表繁體中文AI大型語言模型「Project TAME」，該模型藉由企業所提供電子業、石化業、醫療、法律...

和運租車 榮獲金炬獎年度十大績優企業

和運租車為國內汽車租賃服務的領導品牌，締造連續22年穩居新車租賃市占第一的亮眼佳績，多元化租賃服務，滿足消費者的資金運用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。