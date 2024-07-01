泰國汽車生產量居東協之首 目標明年成電動車生產重鎮

DIGITIMES 研究中心觀察，在東協地區，泰國一直是汽車生產和銷售的主要市場；泰國生產量自2020年受COVID-19（新冠肺炎）衝擊後逐年恢復，2023年已恢復產量達183.5萬輛，佔東協總生產量43%，穩居東協之冠。

DIGITIMES研究中心指出，泰國的汽車銷售市場面臨多重挑戰，在經濟成長放緩和購車貸款緊縮下，2023年汽車銷售量僅達77.6萬輛，年減9%；儘管整體汽車銷售市場表現不佳，隨著泰國政府積極推出電動車補貼政策，2023年純電動車（Battery Electric Vehicle；BEV）銷售量達7.6萬輛，年增688.9%，顯見市場正快速擴展中。

在東協十國中，包括泰國、印尼、馬來西亞、越南及菲律賓是主要汽車生產國，其中，泰國汽車產量領先各國，2023年達183.5萬輛。泰國官方預估泰國的汽車生產量在2024年將回升至190萬輛，年增3.5%。

泰國在2023年售出約77.6萬輛汽車，是東協第三大汽車銷售市場，僅次於印尼和馬來西亞。在汽車品牌銷售方面，中國和日本車廠佔據泰國多數的銷售市場比例，包括豐田（Toyota）、比亞迪等。2023年泰國的汽車銷售量年減9%，並預估在2024年將年減3~6%，主因是2024年泰國經濟前景不佳，及金融機構在貸款購車審核上更為嚴苛，降低消費者購車意願。

日本車廠在泰國銷售市場中擁有較大的占比，其中，豐田的銷售量在眾多品牌中遙遙領先，達26.6萬輛，市場占比達34.3%。觀察中國車廠的銷售量排名比亞迪在2023年泰國汽車銷售量中排名第六，總計銷售約3萬輛汽車，市場占比3.9%，領先其他中國車廠。

泰國在2022年推出EV3.0政策，依照不同電動車定價給予補貼，促使2023年泰國的BEV銷售量大幅成長，BEV乘用車銷售量達7.6萬輛，年增688.9%，其中，比亞迪在泰國BEV銷售量市場的占比最大，約40.1%；在汽車銷量占比方面，2022年泰國總計銷售9,674輛BEV乘用車，占該年汽車銷量的1.1%；2023年BEV銷量成長至7.6萬輛，佔9.8%。

泰國計劃在2025年達成東協電動車生產重鎮的目標，並預計2030年達成汽車生產總量的30%為電動車，並在2035年全面禁售燃油車，泰國BEV滲透率有望逐年成長。

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