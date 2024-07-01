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n7電動車第2波接單熱 納智捷連3月交車破千輛

中央社／ 台北1日
嚴陳莉蓮高度關切n7的表現。業者提供
嚴陳莉蓮高度關切n7的表現。業者提供

裕隆自主品牌納智捷今天表示，6月中開放n7電動車第2波購車活動以來，超過3成訂單來自車主推薦，4月起連續3個月，n7電動車每月交車量均超過千輛，納智捷要透過國產電動車，共同擴大電動車口數，讓台灣新能源生態系更完整。

納智捷（LUXGEN）今天舉行記者會，納智捷總經理李應生談到n7電動車預購銷售狀況，李應生表示，6月中旬開放第2波購車活動以來，超過3成訂單來自車主推薦邀請，新零售模式和口碑有進一步成果。

在交車量進展方面，李應生表示，從4月開始連續3個月，n7電動車每月交車量均超過千輛。

李應生指出，LUXGEN肩負台灣綠色移動創新的使命，加速新能源交通普及，降低大眾進入門檻，要透過國產電動車，共同擴大電動車口數，讓新能源生態系更完整，讓想入主新世代純電動休旅車的台灣消費者，能以新台幣百萬元內價格，邁出第一步。

納智捷今天也宣布，憑車主專屬白金邀請碼，5人純粹版n7電動車售價不到百萬元。

納智捷說明，2022年LUXGEN新起點活動以來，首次啟動招募一週內吸引超過2.5萬名會員繳納新台幣千元獲取n7購買資格，2023年會員下訂，12天內收到超過8000筆訂單，今年6月再啟動會員招募，1個月內新增5000名尊榮會員，讓新世代LUXGEN新會員累計突破3萬名。

納智捷指出，6月中旬推出n7電動車滿電特仕版（限量生產特別版車型）再度啟動接單後，尊榮會員人數大增，規劃下訂期限延到7月31日，並加開試駕場次。

納智捷表示，全台電動車通路據點布建今年第4季再增加5個體驗中心，累計全國將有10個體驗中心，除了新店、桃園、台中、台南、高雄外，再增加北投、新竹、彰化、嘉義、以及花蓮等5地。

納智捷 電動車

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