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和運租車 榮獲金炬獎年度十大績優企業

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和運租車副總經理黃國輝(右)代表出席第十八屆金炬獎頒獎典禮，接受年度十大績優企業獎項之表揚。業者提供
和運租車副總經理黃國輝(右)代表出席第十八屆金炬獎頒獎典禮，接受年度十大績優企業獎項之表揚。業者提供

和運租車為國內汽車租賃服務的領導品牌，締造連續22年穩居新車租賃市占第一的亮眼佳績，多元化租賃服務，滿足消費者的資金運用需求，和運租車再次榮獲「金炬獎年度十大績優企業」，也代表著營運成果獲得消費者肯定。

和運租車以顧客需求為核心，發展多元化服務與商品，除了持續推廣長期租賃的用車型態，更積極發揮價值鏈整合的優勢，建構從新車/中古車租賃、中古車拍賣、中古車線上線下交易、至售後保固維修等一條龍服務，滿足消費者在用車過程中所衍生的各種需求。

為迎合客戶的各項需求，和運租車提供涵蓋各種廠牌和各類車款的多樣化租賃商品；同時，快速掌握市場趨勢推出符合需求的租賃方案，例如因應國內露營風氣盛行順勢推出露營車租賃，為喜好戶外的消費者提供便利的用車模式；許多企業客戶為響應ESG減碳政策，轉以電動車取代傳統燃油車，和運積極規劃相關優惠專案，降低新能源車入手門檻，以核心業務支持淨零碳排的發展。

近年來國內中古車市場蓬勃發展，第三方檢驗與認證機制漸趨完善，促使民眾對於熱門車與高價車款的中古車接受度升高，和運不斷推出超值的優質中古車租賃方案，以實惠的價格提供消費者安心、高品質的租賃選擇。

此外，為因應既有企業客戶營運上的需求，和運亦增加CR設備租賃項目，範圍涵蓋各品牌之生產設備、大型機具、醫療器材及事務機等售後租回方案，藉由延伸租賃專業與資源，建構一站式租賃服務，成為協助企業客戶有效利用資金的重要夥伴。

為符合數位經濟時代的消費型態趨勢，和運租車加速數位轉型，提高作業效率，並導入更多智能科技應用，優化服務體驗，例如建置智能客服，提供即時諮詢，提升顧客滿意度；此外，透過大數據分析消費者使用偏好，精準推播客製化推薦，協助消費者更快速找到符合需求的物件。隨著AI人工智慧技術快速發展，和運目前正規畫將AI智能管家服務導入Line@，未來用戶可在線上進行保養預約、出險諮詢等數位化服務。和運租車將繼續結合新的科技應用提升服務質量，為消費者創造更優質的使用體驗。

和運租車深耕台灣汽車租賃市場至今已屆25年，在業務持續穩健成長的基礎下，始終秉持取之社會、用之社會的理念，落實企業社會責任，致力於環境保護與永續發展，近年定期舉辦年度淨灘撿塑活動，2024年全省各地陸續辦理五場淨灘活動，號召員工一同守護海岸線。

和運租車參與集團主辦的桃園觀音濱海遊憩區淨灘活動，一起撿塑維護海岸環境。業者提供
和運租車參與集團主辦的桃園觀音濱海遊憩區淨灘活動，一起撿塑維護海岸環境。業者提供

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