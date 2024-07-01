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TOYOTA、HINO 商用車 涼夏健檢開跑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA、HINO商用車台灣總代理和泰汽車自2024年7月1日起至2024年8月31日。業者提供
TOYOTA、HINO商用車台灣總代理和泰汽車自2024年7月1日起至2024年8月31日。業者提供

TOYOTA、HINO商用車台灣總代理和泰汽車自2024年7月1日起至2024年8月31日，舉辦「這夏回涼家！」回廠活動；凡HINO全車系、TOYOTA HIACE、GRANVIA及COASTER車輛於活動期間準時回廠實施定期保養，即享有多項優惠。

活動期間回廠車輛只要符合「提早預約，準時入廠」，即可享有入廠立即開工的優先專屬服務，節省各位頭家寶貴的時間，並可獲得本公司精心準備的限量「HINO乾溼分離旅行袋」；旅行袋防水材質及高質感設計，讓每一次出行都成為美好回憶。多多利用LINE/APP預約回廠，還可加贈500點和泰Points。

和泰汽車表示，本次還推出夏季限定冷氣清洗套餐75折優惠，透過清洗冷氣蒸發器與冷排散熱系統，可確保冷氣系統正常運作，讓頭家們在酷夏中行車依然涼快自在，更可節省能源消耗，為地球盡一份心力。更換輪胎也享有換胎2條(含)以上88折優惠與限量禮品等。回廠定保還可享用HINO精心準備的能量飲，為頭家們注入滿滿的能量。除了以上多項好禮，因應炎炎夏日，本次活動更首次準備多款清涼冰棒，讓頭家們回廠消暑一夏。

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