大台北瓦斯今天舉行成立60周年慶祝酒會，大台北瓦斯董事長，也是新光金創辦人吳東進在致辭時正式宣示大台北瓦斯將進軍氫能發展、熱電共生系統、推動醫療院所節能減碳等三大重要計畫，並且強調借鏡韓國、日本經驗，政府協助支持，以及補貼政策的重要性，

今日的慶祝酒會，許多國內重量級財經界大老都參加，包括前央行總裁彭淮南、外貿協會理事長黃志芳、金仁寶集團董事長許勝雄、王道銀行榮譽董事長駱錦明等大老，及日本眾議院衛藤征士郎、無任所大使，也是台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、以及多位日本瓦斯業者都前來參與見證這個重要的里程碑。

吳東進指出，六十年前其父新光關係企業創辦人吳火獅，因應社會民生需求，接手台北市政府的煤氣公司，以「服務為先，安全為重」成立了大台北瓦斯公司，成為我國第一家民營公用瓦斯公司。

他回憶，大台北瓦斯公司前身是日治時代的「台灣瓦斯株式會社」他小時候去西門國小上學時，每天都經過康定路瓦斯舊廠區，總能聞到刺鼻的味道，而戰後，國民政府開放日產企業民營化，瓦斯公司乏人問津，因為需要龐大資金且風險高。當時新光已投資「上游的啟業化工公司」，煉焦煤是它主要產品，煤氣則是副產品。

之後是由胡水旺申請瓦斯營業執照，邀請吳火獅共同發起成立「大台北瓦斯公司」。吳東進指出，在成立之初，資金需求龐大，父親四處奔波籌措資金，最終在駐華日本大使館協助下，由日本輸出入銀行提供長期低利貸款，經由『中央信託局』取得貸款，父親個人提供保證再加上新光企業旗下所有公司的聯保，幾乎賭上父親一生的事業，經歷九年才轉虧為盈，他因為感念父親創業惟艱，將繼續秉持他的創業精神經營公司。

吳東進指出，早期台北市空汙嚴重，常常早上出門是白襯衫，回家時白領已經變灰領，接下來大台北瓦斯引進了中油8900卡路里熱量天然氣，自1971年起進行熱量變更作業，經歷17年將8萬多煤炭瓦斯用戶改為使用天然氣，啟業化工因此走入歷史，成為最早追求淨零碳排ESG的表現。

大台北瓦斯之後也作了充份的地震防災準備。對此吳東進致辭中也表示，台灣地震頻繁，為了強化供氣安全，北瓦引進建置了SCADA系統。尤其是1999年921大地震當天，正巧北瓦舉行SCADA啟用儀式，這個系統建置後，連動到設有地震偵測的10個地區整壓站，確保在五級強震時自動遮斷瓦斯供應，有效防止二次災害，雖然25年來未曾啟動，但北瓦已作足準備。

吳東進接著指出北瓦未來的支持氫能發展和熱電共生系統兩大努力方向。吳東進表示，在1991年2月6日大台北瓦斯成功上市，60年來大台北瓦斯一直致力於對社會的貢獻，在永續發展的道路上，北瓦亦支持政府2050淨零碳排的目標。

對氫能重要性，吳東進引述國際能源署看法指出，2050年氫能將佔能源使用的20％，因為氫能的碳排量幾乎近於0，是達到淨零碳排的最佳方案，但他也強調，氫能的發展，政府的大力支持是必要的條件。以韓國為例，韓國政府明訂氫經濟發展的法令，高補貼公私部門建設加氫站及購買氫能車，帶動整個產業鏈。2023年底，韓國已有310座加氫站、3萬3000輛氫燃料電池車（FCV）、250輛氫能巴士（FCB)上路。

他說，相較之下，台灣顯然落後，呼籲政府加速推行「氫能」戰略計畫，全台25家瓦斯公司可以用天然氣轉換成氫氣，成為加氫站建置的尖兵團。今天在會場展示的2000萬台幣氫能巴士，加氫5分鐘就能跑400公里，相當有效率，結束後大家可以下樓參觀照相打卡。

對於進軍熱電共生系統，吳東進借鏡日本經驗指出，日本在天然氣熱電共生系統上有顯著進展。日本已有50萬套以天然氣為原料的家庭用氫燃料電池設備（CHP）cogeneration, combined heat and power ，可進行熱電共生，提供熱水及發電，供應700瓦電力，熱交換效率達97％，降低50％碳排放，是節能減碳的雙贏設備，全台400萬瓦斯用戶也將成為大台北瓦斯推廣的對象。

在推動醫療院所節能減碳方面，吳東進也表示，全台灣有超過400家醫療院所，醫院是碳排和用電大戶，溫室氣體排放量占全國4.6%。瓦斯發電機的熱電共生系統既能產生電力又能產生熱能，提高能源利用效率，減少二氧化碳排放，降低醫院成本。新光醫院已決定採用1200KW瓦斯發電機熱電共生系統，投入5000萬建置，每年節省電費300萬元，7年回本，且可以降低37.4%碳排放，希望推廣到全台的瓦斯公司及各個醫療院所，共同為地球永續努力。 大台北瓦斯成立60周年，吳東進宣布三大綠能減碳計畫。本報資料照片

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