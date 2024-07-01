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2人同行1人免費 Taiwan PASS 台鐵版花蓮振興方案開賣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應403花蓮震災，為振興宜花東地區觀光復甦，交通部觀光署整合包裝「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」，內含台鐵周遊五日券、捷運及台灣好行優惠組合，並推出2024年7月1日至9月30日2人同行1人免費的超值優惠，引導旅客赴東部旅遊，並環遊全台，提振觀光產業發展。

觀光署指出，「Taiwan PASS-台鐵版」是一款整合台鐵、捷運及台灣好行的交通電子票券，包含「台鐵5日周遊券」、「北捷(北北基好玩卡)2日券、桃捷來回票、中捷48小時票及高捷2日券4選1」、「台灣好行-清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線來回票4選1」，定價2,800元，國內外旅客皆可購買使用。此次針對花蓮震災推出限定方案，享有2人成行1人免費的優惠，不過首次兌換台鐵5日周遊券時，必須包含「宜蘭頭城-台東大武」之間的車站劃位。

觀光署表示，為加速吸引國際旅客來台，並便利自由行旅客走訪台灣中、南部地區，於113年1月1日整合推出「Taiwan PASS-高鐵版」，目前於KLOOK等6個電商平台銷售。另為擴大滿足旅客暢遊全島的行旅需求，進一步規劃「Taiwan PASS-台鐵版」，本次因應403花蓮震災，將先推出限時(7/1~9/30)、限地(須含宜花東地區)、限量的2人成行1人免費「Taiwan PASS-台鐵版(花蓮振興方案)」，原價2人5,600元，優惠價2,800元，而且還可搭配觀光署多項旅運及住宿等振興措施，如年底前持電子票證（含行動支付）搭乘宜花東地區台灣好行路線免費、台灣觀巴套裝旅遊行程2折優惠，以及入住指定合法旅宿可申請限量住宿補助等優惠，希望透過各項優惠活動，吸引民眾東台灣旅遊。

觀光署亦提醒，「Taiwan PASS-台鐵版(花蓮振興方案)」須至指定通路（Klook及雄獅旅行社網站）購買，下載Taiwan PASS App並輸入兌換序號即可開通。「台鐵五日周遊券」須至台鐵指定18個站點(臺東、花蓮、羅東、宜蘭、南港、松山、臺北、板橋、桃園、中壢、新竹、台中、新烏日、嘉義、台南、新左營、高雄、枋寮等)兌換，且首次啟用須完成台鐵東部幹線「宜蘭頭城-台東大武站」之間站點劃位，並於113年11月30日完成開通與使用。

產品適用車種為3000型自強號、普悠瑪、太魯閣、自強號、莒光號及區間(快)車，但除自強、莒光號及區間(快)車外，其他車種均須事先劃位確認擁有對號座才可搭乘，更多詳細規範可至台鐵官網查詢。而捷運及台灣好行之兌換使用規定，可至Taiwan PASS官網查詢。

台鐵 觀光

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