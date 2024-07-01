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瑞軒於胡志明市勇奪「亞洲企業社會責任獎」綠色領導獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞軒董事長吳春發與已能聽中文的陪伴機器人LOVOT合影。圖／瑞軒提供
瑞軒董事長吳春發與已能聽中文的陪伴機器人LOVOT合影。圖／瑞軒提供

台灣顯示器大廠瑞軒（2489）科技6月28日，由被譽為亞洲評價最高的CSR大獎「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA），於越南胡志明市舉行的頒獎典禮，獲頒綠色領導獎，肯定瑞軒在ESG發展和環境保護領域的卓越成就。

「面對氣候變遷，我們也思考著，該扮演甚麼角色？能為世界做出什麼樣的貢獻？」瑞軒科技集團董事長吳春發表示，在永續浪潮的推進與全球價值鏈紛紛轉往低碳疾馳的趨勢下，沒有任何地球公民可以置身事外，瑞軒科技藉由事前規劃與逐步執行，透過自發自用太陽能發電系統的建置、用水減量宣導、雨水回收設備、建築物溫度控制等方式，讓節水節電彼此能相輔相成，另外廠區也取得「能源管理系統認證」及「溫室氣體盤查認證」，透過標準化的能源使用監測與盤查，找出相關可以改善之處，持續對能源消耗、溫室氣體排放作長期控管，除提升能源使用效率，更確保公司在運營過程中遵循最高的環境標準和管理實踐。

除製造環境的要求外，瑞軒科技更以創新技術應用為驅動力，積極研發環境友好產品。吳春發指出，針對主要產品，如電視和顯示器，瑞軒科技投入低耗能研發，降低產品對環境的影響，確保每款螢幕及電視類產品皆通過能效認證，同時亦皆符合歐盟RoHS危害物質指令的要求。瑞軒在追求效能的同時，持續顧及顧客健康和友善環境安全。

「亞洲企業社會責任獎為亞太區域內企業和領袖競相追逐的殊榮，也是一個推動區域經濟發展和社會進步的重要力量，這次獲獎代表瑞軒的努力被看到。」吳春發說，展望未來瑞軒科技將繼續堅持創新、環保、共贏的價值觀，積極開發更多綠色、可持續的技術解決方案，繼續在「省能源、減資源、易回收、低危害」上推動全球綠色轉型貢獻力量，並繼續樹立良好的企業示範

吳春發 太陽能發電 瑞軒

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