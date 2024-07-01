左營站上5字頭 房仲：這新法上路建商定價「更隨意」

高雄左營高鐵特區憑藉三鐵優勢，加上鄰近的台積電2奈米先進製程廠區正在興建，近年房市表現強勁，東森房屋研究中心彙整實價資料指出，左營已有新成屋成交價已站上5字頭，均價也較去年下半年上漲約7%。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，高雄市是目前全台最受注目的熱門房市區，除了台積電設廠議題帶動房價漲勢外，左營區在交通地段優勢、生活商圈完整、產業發展等利多因素支撐下，整體房價穩健成長。

東森房屋高雄自由店店長李明儒表示，左營有巨蛋體育館、義享天地、富邦BOT等大型商場及開發項目，建商看準商機，積極在區內興建大樓，除自住需求外，亦受投資客青睞，近年區域房市交易相當熱絡。

尤其平均地權條例上路後，由於投資客在購買預售屋後無法立即出售，導致建商在定價上更加隨意，市場缺乏有效的制衡機制，建商不停推出新建案，進一步推高區內房價，以致左營區房價居高不下。

葉沛堯提醒，目前左營新案成交單價已經站上5字頭，今年在新青安房貸等政策利多的的刺激下帶動不少買氣，但仍要提醒購屋民眾，入手前多看多比較，並透過合法專業的不動產仲介業者協助，提早布局入手自己心儀的物件。 左營房市示意圖。記者游智文攝影

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