寵物店近9000家 專家：開店選址小心三種店面

近期住宅區開寵物店問題掀起熱議，房仲表示，根據財政部統計資料，截至今年4月全台有8,968間寵物店，較去年同期多475間，今年前四個月的銷售額達141.9億，也比去年多了7.18億，凸顯在少子化下，萌寵商機無限，不過不同的寵物店營業項目，有不同的開店限制。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，營業場所開店設址，需參照各縣市的土地使用分區法規限制，以台北市土地使用分區管制自治條例，單純的寵物用品的銷售，歸類於一般零售業，開業限制較小，若涉及寵物美容或寄養服務，在第三種住宅區則為附條件允許使用，需取得樓上、兩側住戶的同意書。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，過去較常有開店爭議的業種，多半是在住宅區開設餐飲業，在電和瓦斯使用上的居住安全顧慮，或人流噪音、環境衛生問題，較受鄰居排斥，也較多糾紛。

張旭嵐提醒經營者，開店選址要小心這三類情況：

首先，小心「使用分區不符」。在住宅區開店限制最多，像寵物美容、健身房或是獸醫診療機構，除了要臨8公尺以上道路，營業面積500平方公尺以下，並要求店面僅限於1樓或是地下1樓外，若是兩側和2樓都是住宅，還要取得這三戶所有權人的書面同意才能合法營運。

其次，小心「違章建築或無產權登記」。許多人租用老舊公寓一樓店面，看上有增建空間可使用，不過包括無產權地下室，或是既有違建都屬於違規使用，就算這些雖然沒有立即報拆，但是只要營業用，則都會面臨檢舉報拆的可能。

第三，小心「違反社區規約」。有些社區依公寓大廈管理條例訂立之「規約」，排除特定營業項目，因此就算順利租用，也可能因管委會或鄰居干擾而無法開業，為避免投入裝潢後營業受到影響，租用前還是得再三確認避免踩雷。

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