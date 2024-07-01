和迅與集研生醫簽技術授權契約 授權金最高600萬美元

和迅（6986）1日宣布，攜手集研生醫簽訂「間質幹細胞藥物-生產技術」授權契約，和迅將提供臍帶間質幹細胞培養技術、與外泌體生產技術給集研生醫，雙方共同開發臍帶間質幹細胞衍生的外泌體，開發之產品可應用於傷口癒合治療與醫美應用領域。

和迅表示，透過雙方合作，和迅第一階段可收取180萬美元簽約金，後續分階段條件與開發進度達成，和迅各階段可收取授權金合計420萬美元，其合約金總額600萬美元。此為和迅首次技術授權，代表和迅除CDMO/CMO業務已臻成熟外，和迅所發展的外泌體技術也達可授權階段，配合外泌體需求的市場成長將繼續為和迅營運注入強勁的成長動能。

和迅表示，集研生醫是專業醫藥生技公司，成立之初以功能性保健品開發為主要營業項目，期望打造慢性病專用的保健品。新冠疫情期間，公司也轉型為生技醫藥研發公司。2020與醫學中心進行DC- PDL1癌症疫苗的產學合作開發驗證，並與國際頂尖研究機構合作。

集研生醫自2022年看好外泌體的未來，持續委託和迅進行製程開發與研究，期以外泌體為原料開發各式醫材或藥品應用，將先著重傷口癒合與各式醫美應用開發，授權後未來仍由和迅進行生產，由集研生醫投入醫材與新藥開發資源與國際合作的市場。

和迅表示，公司在2020年取得生物藥、生物原料藥生產工廠登記後，目前已擁有九間高規格、獨立細胞操作室，為目前國內具有工廠登記證中之規模前三大再生醫學公司展望未來，和迅積極憑藉公司專精於「異體間質幹細胞」與「幹細胞衍生物」等新一代細胞藥物的開發、培養、製造技術等競爭力，推進以臍帶間質幹細胞進行心血管疾病的臨床試驗。

此外，和迅也同時擴大CMO(委託生產服務)/CDMO(委託開發暨製造服務)的業務版圖。按照客戶委託開發細胞治療之服務如預期進度，多家再生醫療公司將有機會於今年下半年起陸續進入製劑委託生產服務(CMO)。

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