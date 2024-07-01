王品五大鍋物抗暑 穿比基尼吃鍋享1折

免搭飛機出國，到王品開鍋也有度假療癒感，去年引發熱烈迴響，比基尼活動強勢回歸，王品（2727）旗下五大鍋物「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣 和牛麻辣鍋」、「聚 日式鍋物」及「尬鍋」放送好康，即日起到8月31日活動期間，同桌顧客每位皆穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，享指定餐點1折好康。

王品表示，1折優惠每店每日限量10名，且限定提前電話訂位。到全台門店開鍋，再贈送888元開鍋金。今年也特別和LINE禮物、momo購物網等電商平台合作，即日起到9月30日到兩大平台購買888元五大瘋鍋即享券，可折抵千元餐費，現買現賺。

炎炎夏日動輒30多度的高溫，讓人熱到快崩潰，吹冷氣吃火鍋最享受，即日起到8月31日王品五大鍋物聯手推多重清涼優惠，第一重：同桌顧客每個人都穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，即享指定餐點1折，「青花驕」雙人青花宴，原價1,638元，一折價只要327元。「和牛涮」頂級和牛套餐、「嚮辣」冠軍和牛嚮套餐，兩百多元就能和牛吃到飽。

此外，「聚」獨享海陸聚、「尬鍋」剝皮辣椒炒雞系列火鍋，更是百元破盤價就能開涮。一折吃透五大鍋物指定餐點，能現省萬元以上餐費。第二重：同桌每位顧客，皆穿戴墨鏡或草帽，到門店點指定餐點，也可享88折好康。第三重：到任一品牌，不論內用外帶，凡消費即可獲得888元開鍋金。

物價上漲更得精打細算，即日起到9月30日到LINE禮物、momo購物網等電商平台，入手888元五大瘋鍋即享券可折抵千元，開心嗑鍋現省百元。LINE禮物更加碼在七月的每周一下午1點，開賣品牌55折雙人套餐券，單品牌僅限量88張。

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