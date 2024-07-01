D-ONE 第一大天地 最大購物商城 台中動土

高鐵台中站旁打造全台最大百貨購物中心「D-ONE 第一大天地」昨天動土，市長盧秀燕呼籲中央應該增設一條交流道，方便疏運旅客，既解決交通壅塞，也方便民眾前往。

開發商第一大國際開發公司董事長原島榮一致詞說，購物中心將成為台中的門戶、台灣的新地標及世界的櫥窗，會是零售業的台積電；未來可創造年度三五○億元營收和一萬八千個就業機會，要努力在二○二六年底完工開業。

盧秀燕表示，購物中心是新光三越加大遠百的一點六倍大，台北一○一的四點八倍大，它代表商業界對台中的投資環境和前景非常有信心。

市府審查時提出建議，希望讓高鐵和台鐵旅客未來可以直接從二樓就進到商城，不造成一樓人流負荷，以及規畫會展中心，第一大國際開發公司都同意。

盧秀燕說，台中市的國際會展中心完工後有五千個攤位，全台最大，加上以購物中心會展中心的一千兩百個攤位，台中可以發展為全台第一大的會展城市，經濟、貿易、農業都會有爆發性的成長；高速公路離這裡不到半公里，應做一條交流道下來，不僅可以解決交通壅塞問題，而且還可以把民眾迅速帶來這兒。

立法院副院長江啟臣表示，相關的交通配套，會盡快與台中市府和交通部協調，讓民眾可以享受到最好的購物、娛樂環境，和最棒的台中。

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