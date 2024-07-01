大台北瓦斯 推熱電共生、加氫站

新光金控大股東、大台北瓦斯董事長吳東進，宣示領軍大台北瓦斯進入「綠能減碳的新紀元」。吳東進受訪表示，他將引領大台北瓦斯和新光醫院，以推廣氫能和熱電共生為主軸，進軍綠能減碳的藍圖，他擬串聯全台廿五家瓦斯業者和新光醫院等醫療院所，推動熱電共生，降低醫院的碳排及耗能，並且配合國內氫能巴士的建置，推動大台北瓦斯在全台成立「加氫站」。

對於設「加氫站」構想，吳東進日前也與神達董事長苗豐強交換意見；此外，亞東醫院也對此感到興趣，將和新光醫院進一步合作。

大台北瓦斯今天舉辦成立六十周年慶祝酒會。吳東進說，全世界醫療機構碳排量占全體百分之四點四，台灣醫療機構碳排量則占全台百分之四點六，高於全世界平均值，透過熱電共生，可有效降低碳排量、電費。

吳東進指出，日本已有五十萬套以天然氣為原料的燃料電池設備，可進行「熱電共生」（ＣＨＰ）提供熱水和發電，供家庭不斷電使用，將可提高熱電使用效率至百分之九十七，並降低百分之五十的碳排放。

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