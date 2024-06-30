北瓦迎一甲子！吳東進喊「一定會更好」 推動氫能轉型

成立於1964年的大台北區瓦斯公司在今年喜迎一甲子！該公司供應台北市的天然瓦斯，目前總用戶數已超過40萬戶，同時它也是國內同業中最具規模、股票最早上市的瓦斯公司。新光金控（2888）創辦人、北瓦董事長吳東進在出席60周年系列活動時也感性地回憶起父親吳火獅當初成立北瓦的過程，而展望下一個60年，吳東進也將全力推動氫能轉型，帶領大台北瓦斯邁向綠能減碳新紀元。

為了迎接公司成立一甲子，北瓦展開一系列活動，並於26日舉行「2050淨零碳排 能源轉型策略於醫療產業運用說明會」，吸引瓦斯業、醫院、建築業及氫能相關近百位業者參加，相當踴躍，就是為了不錯過台灣能源發展的下一步。

北瓦董事長吳東進亦親自出席活動並表示，「沒有想到現場會如此地爆滿，顯然大家對於（能源轉型）這個議題很感興趣」，他也幽默的表示，「大家也是看到孫中山先生的號召力，（用氫氣）可以省錢」。而他也勉勵同仁，北瓦成立60年，也正是北瓦再出發的時刻，期盼所有同仁不忘「服務為先，安全為重」的初衷，共同努力實現永續發展的目標，共創美好的永續未來，相信大台北瓦斯的明天一定會更好。

吳東進於會後接受媒體訪問時，回憶起60年前父親吳火獅成立北瓦的過程，他表示，1964年7月1日，父親吳火獅有感社會民生的需求，承接了台北市政府的煤氣公司，創立大台北瓦斯，而他是在1986年接任董事長與總經理，並於1989年，在光復基地蓋新大樓，同時從日本引進汽電共生系統設備，以天然氣發電，並將廢熱再度利用，以達不斷電的功能。

吳東進也不禁回想起921大地震發生時，公司大樓因為有汽電共生系統，應是全台北唯一在停電狀態下還可以運作的大樓，甚至連樓下新濱鐵板燒餐廳都還可以營業、有冷氣供應。記得當天上午10點也是瓦斯供應中央監控系統SCADA的啟用儀式，當時台北市政府建設局康道春副局長顧不得灰頭土臉趕來參加，讓人感佩他的敬業精神。

展望下一個60年，吳東進將目光看向「氫」，並全力推動氫能轉型，豐田汽車2014年開始推出氫燃料電池電動車（FCEV），動力來自車上儲存的氫氣與燃料電池化學反應，產生電力以驅動馬達，行駛過程中僅排放水，因此被稱為「終極環保車輛」，續航力可達600公里。吳東進指出，氫能巴士是國家政策，使用天然氣設置氫氣加壓站，也將是北瓦未來的發展重心。

吳東進指出，由於日本在氫能領域的發展和推廣方面具有領先地位，北瓦副董事長吳昕東今年4月跟同仁前往日本拜訪東京瓦斯公司與大阪瓦斯公司，就天然氣與氫能的應用上借鏡、取經。同時還參訪東京瓦斯位於豐洲市場旁的加氫站，小車只需加氫3～5分鐘，續航力可達600～800公里；大車加1次20分鐘，續航力350～474公里，人員可自行操作加氫，跟燃油車加油過程相似，若僅是小範圍，如在市區活動，真的是1個月只要加氫1次就可以。

此外，吳東進指出，日本已有50萬套以天然氣為原料的燃料電池設備，可進行熱電共生（CHP），同步提供熱水及發電,，供家庭不斷電使用，可提高熱電使用效率至97%，降低50%碳排放，目前士林官邸地下停車場、吳興街住宅已有示範案例。台北市環保局有相關補助方案，每案補助上限100萬元。

而在26日舉行的「2050淨零碳排 能源轉型策略於醫療產業運用說明會」中，新光吳火獅紀念醫院將率先與三菱重工攜手合作導入熱電聯產系統，副院長洪子仁說明，台灣醫療機構的碳排量占全國總碳排量4.6%，比全世界醫療機構占全球排放量的平均值4.4%要高，「醫療機構轉向永續經營，勢在必行」。

洪子仁表示，日本各地醫院已有153例採用熱電共生系統，新光醫院目前規劃導入1,200kw 瓦斯發電機組，天然氣為燃料24小時進行全天候發電，預估一年可節省醫院電費約300～600多萬元。而此工程案預算約新台幣4000多萬元，預計最快6～7年左右可回收成本。目前台電電力之碳盤查係數為 0.495kg/kwh，若導入瓦斯發電機組加上廢熱回收鍋爐之熱電聯產系統，其碳盤查係數可降低37.4%，假設再導入25%的氫氣混燒之條件下，碳盤查係數可降低42.4%，朝零排放邁進。

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