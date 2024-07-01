北美電商掀搶艙大戰 貨櫃運力更加吃緊

北美電商大戰，搶貨櫃艙位。北美電商對決7月正式引爆，根據外電，亞馬遜（Amazon）將引入中國大陸商品開設平價電商，正面對決陸資線上平台Temu及Shein。貨攬業者預估，大陸到北美的搶艙大戰一觸即發，恐使貨櫃運力更加吃緊。

根據CNBC報導，對岸電商新貴Temu和Shein在北美線上購物市場掄元，刺激美國電子巨擘亞馬遜規劃開設低價時尚和生活商品平價店，並將開放大陸賣家直接向美國消費者發貨。

亞馬遜上周舉辦一場說明會，且僅邀請大陸賣家，該公司在會議上宣布，將積極推出策略以對抗Temu和Shein等對岸電商新秀。Temu預估今年銷售額達600億美元，年增率233%，令節節敗退的亞馬遜備感壓力。

據了解，Shien去年規模超越Zara後，今年營運目標630億美元，年增40%以上。

在美國，進口貨物的申報價值低於800美元可以免除關稅，並且無需申報原產地等資訊。中國大陸賣家向美國銷售商品時，目前是通過美國境內的亞馬遜物流設施將商品送達消費者。

亞馬遜將另外設立直接從中國大陸直接向消費者配送途徑，預期將透過海運先放置到美國本土的倉儲，以利提升後續發貨效能。

特別的是，近期中國大陸的出口增加，帶動亞洲發往歐洲的貨櫃運輸量連14個月增長、創逾兩年來新高水準。進一步說，大陸發往歐洲的貨物持續成長，未來往北美的艙位也持續吃緊，下半年，兩大貨櫃輪遠程航線的搶艙問題恐怕都難解。

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