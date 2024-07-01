亞泥獲AREA企業社會責任獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
2024 AREA亞洲企業社會責任獎今年度頒獎典禮，亞泥榮獲「健康衛生推廣獎」。亞泥／提供
2024 AREA亞洲企業社會責任獎今年度頒獎典禮，亞泥榮獲「健康衛生推廣獎」。亞泥／提供

亞洲水泥（1102）昨（30）日宣布，2024 AREA亞洲企業社會責任獎（2024 Asia Responsible Enterprise Awards）6月28日在越南舉行頒獎典禮，亞泥因職業安全衛生管理組織和制度完善，榮獲「健康衛生推廣獎」，為公司第六度獲得AREA殊榮。

亞泥總經理李坤炎表示，亞泥一向將員工的安全健康，視為公司績效重要指標，這次再度得到國際認證，是對亞泥努力的肯定，亞泥會繼續投入資源，提高職安管理水準，推動健康衛生相關計畫，確保每位員工都能在安全友善的環境中工作，為社會做出更多貢獻。

AREA堪稱亞洲評價最高的CSR大獎之一，亞泥這次得獎專案為「推動職場健康安全制度，落實職場福祉」。亞泥指出，公司將高階主管的變動薪酬，與職安衛生績效改善相連結，在台灣所有據點和子公司導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，且完成第三方驗證，涵蓋率達100%。

亞泥是台灣唯一通過勞動部職業安全衛生管理系統績效審查的水泥公司，發揮以大帶小功能，透過安全夥伴計畫，協助提升同業和下游預拌廠職安管理效能，以2023年為例，參與計畫的成員，失能傷害頻率下降75%、失能傷害嚴重度下降98%、總和傷害指數下降67%。

AI智慧時代來臨，亞泥多年前就建置智慧工安平台，落實科技防災和即時管理，包括人員進出生物辨識、特定施工區域管制以及現場巡查定位檢點，都以最新科技措施，提升整體安全性，同時創新研發防護設備。亞泥強調，科技日新月異，未來會進一步發展智慧工安，守護員工安全和健康。

亞泥重視員工的健康管理，提供優於法規的免費健康檢查，並定期邀請職業醫學科專科醫師和專業護理師，到公司臨場服務，提供健康諮詢，另外還辦理員工健康促進活動。亞泥相信，健康的員工是公司最大的資產，透過這些全方位方案，提升員工幸福感，也樹立企業社會責任標竿。

工安 職業

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