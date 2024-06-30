新光金創辦人吳東進領軍！大台北瓦斯進軍氫能減碳 全台成立加氫站

新光金大股東，也是大台北瓦斯董事長吳東進將領軍大台北瓦斯進入「綠能減碳的新紀元」。吳東進在接受訪問時，明確勾勒他未來引領大台北瓦斯和新光醫院以推廣氫能和熱電共生為主軸，進軍綠能減碳的藍圖，他擬串聯全台灣25家瓦斯業者還有新光醫院等醫療院所，一起推動熱電共生，降低醫院的碳排及耗能，並且配合國內氫能巴士的建置，推動大台北瓦斯在全台成立「加氫站」。

早在民國96年，在吳東進領軍之下，大台北瓦斯就和新光保全、新光人壽共同捐助成立「台灣永續能源研究基金會」（TAISE）；對於設立「加氫站」的構想，吳東進日前更已和神達董事長苗豐強交換意見，兩人暢談約5個多小時，另外，亞東醫院也對此感到興趣，將來也將和新光醫院有進一步合作。

對於加氫站，吳東進之子吳昕東，也是大台北瓦斯副董事長，日前特別前去參觀考察東京瓦斯和大阪瓦斯，之後發現，大阪瓦斯的加氫站，一天竟只來2台車，「因為加一次氫，就可以動一個月！」因為加一次三分鐘跑600公里，倘若都在市區移動，等於加一次氫能，就可維持一個月。

大台北瓦斯將在周一上午舉辦成立60周年慶祝酒會，由吳東進親自主持慶祝酒會和之後的「氫能源發展趨勢及氫燃料電池車未來」的專題研討會，而在此之前，新光醫院在上周三先行舉辦的一場「能源轉型策略在醫療產業運用」的座談會暖身，有將近百名與會者，甚至也有建築師參與，都對此有相當興趣。吳東進特別建議，若運用在新蓋的房子，屋頂上多蓋三坪來作熱電共生的機房，政府也可幫助補貼，更有助於一般家戶的節能，尤其是不斷電。

他舉例，尤其是921時，台北所有房子都停電：「只有北瓦、寒舍艾美、新光醫院因為汽電共生關係有備援的電力，所以並未斷電。」甚至樓下的新濱鐵板燒還照常營業。他也指出，家庭備援系統，熱電共生是最好的選擇，不論任何理由，只要是停電，能有這個供援系統就不會斷電，包括旅館業、長照業、醫院等不能斷電的行業，都需要這個設施，吳東進希望從城市到大樓到住宅，一步步推動熱電共生的智慧化。

吳東進也表示，全世界用電、碳排最多的，醫療業是其中之一，全世界醫療機構碳排量占全體4.4%，然而台灣醫療機構碳排量占台灣整4.6%，高於全世界平均值，透過熱電共生，將可有效降低碳排量、電費。過去吳東進曾擔任瓦斯協會理事長長達3屆，將近10年的時間，他也期許接下來由大台北瓦斯和新光醫院一起協力，帶動私立醫療院所一起推動熱電共生，並期許目前協會的25家瓦斯同業會員一起加入行列。

據新光醫院估算，用瓦斯去推動瓦斯發電機，在推動的過程當中，有40%左右可發電，若以新光醫院實際經驗推估，一年約可省3700多萬的電費；此外，新光醫院現在正進行碳盤查，先算出一年碳排量，預計在7月對外公布。

吳東進也指出，在日本已經有50萬套以天然氣為原料的燃料電池設備，可進行「熱電共生」（CHP）來同步提供熱水和發電，供家庭不斷電使用，將可提高熱電使用效率至97%，並降低50%的碳排放。

吳東進也舉南韓為例，南韓已有3萬台車、300個加氫站，政府補貼60%，另外日本也對加氫站補貼50%，補貼政策更能改善推廣效益，此外，韓國將在東海岸，成立「氫經濟產業帶」，約8千億韓元，約200億台幣，可見對此重視。

若以南韓補貼來看，補貼氫能交通整體產業，大概包括三大方向：1. 購買補貼： 南韓政府為購買氫燃料電池車輛的消費者提供補貼，以降低購車成本。補貼金額可能會根據車輛型號、性能等因素而有所不同；2. 稅收減免：南韓部分地區可能還提供氫燃料電池車輛的稅收減免或減少，包括車輛購買稅、車輛使用稅等；3. 免費停車和道路使用費： 持有氫燃料電池車輛的車主可能還可以享受免費或優惠的停車費用以及某些道路使用費用。

今年新光醫院同樣也是「綠能減碳年」，本身也是新光醫院董事長的吳東進也指出，若用瓦斯去推動瓦斯發電機，在推動的過程當中，有40%左右可發電，若用新光醫院實際推估，一年約可省3700多萬的電費，尚若熱與蒸氣回收再利用，那麼，一年節省的費用就不只是300萬元，而是可省下600萬元，如此一來，也許一台4000萬元的設備，大約6、7年就可以回收。而且，台灣長遠會往上，不會往下，所以，回收年限也可望縮短。除了省下發電費用之外，還有更多的減碳效益，並未涵蓋在這電費減省的範圍之內。

大台北瓦斯研究，目前台電電力的碳盤查係數為0.495kg/kwh。若導入 1,200kw 瓦斯發電機組的碳盤查係數為0.462，可降低6.7%。若導入瓦斯發電機組+廢熱回收鍋爐的熱電聯產系統其碳盤查係數為 0.310kg/kwh，可降低37.4%；此外，因應2050 年淨零排放目標，導入 25%的氫氣混燒條件下，碳盤查係數為0.285kg/kwh，可降低42.4%。

吳東進分析，在日本已有50萬戶的家庭，都有一套Panasonic的設備，有這種設備之後，家裡就不用再買熱水器，因為瓦斯進來發電的同時就會產生熱水，更能淨零碳排，估計10年可省30多萬的電費。對於醫院，熱電共生的計畫，估計一台發電機整套的建置費用5千萬元，而熱若能充份使用，預計6、7年就可回收該5千萬全套設備的費用，目前新光醫院正在包括日本三菱重工等不同國家的設備提供商之間，對「燃氣發電機」系統設備來比價。

大台北瓦斯估算，倘若新蓋的房子，要在屋頂加裝熱電共生設備的話，則除了政府補貼的100萬之外，住戶要自付30萬，整個費用涵蓋管線在內，在130萬左右。燃料電池在2019年推出時，為日圓300萬元（現在已降到85萬日圓），等於買一台車的成本，相對補助較多，但之後2011年的311大地震大停電，反而用瓦斯不斷電效果就出來了，當時連續二年每年都賣4萬台出去，但東京瓦斯1000萬用戶，才賣出15萬台（整個日本賣出50萬台），可見因為單價不低，使推動相當辛苦。

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