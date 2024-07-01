移植日本軌道經濟 「D-ONE第一大天地」六個亮點

第一大國際董事長原島榮一表示，「D-ONE第一大天地」有「六大首創」亮點，包括2萬坪景觀綠地、精品大道、24小時不夜城、前所未見的綜合體等，可說是將國際及日本軌道經濟移植到台灣，絕對會讓消費者或旅客耳目一新。

首先是戶外規劃有2萬坪大景觀綠化廣場，聘請國際知名景觀團隊精心設計，有不同景觀主題與生態結合，提供公園式的戶外空間，這在台灣商業絕對是首創。

其次、長500米、寬15米，挑高約12米的精品大道，不但可滿足精品品牌對旗艦店、概念店或形象店的需求，量體規模在台灣絕對是首創，在亞洲也很少見。

第三、有別傳統百貨的規劃，商場地下一層、地上五層，每層有5,000坪的挑空，每層樓還規劃10個供打卡的網紅景點，為消費者創造極致的購物體驗。

值得注意的是，第四、第一大天地有全台首創3、4樓戶外街區商店街，設有24小時影城、保齡球館、電競、AR、VR及大型遊樂場等娛樂設施，以及書店、物販大店，更結合眾多的超時餐飲選擇，打造成吃喝玩樂一應俱全的台中不夜城。

另外，第五、地下1樓及4樓收羅全台各式特色美食餐飲及異國料理，僅4樓單層即有萬坪美食餐飲空間，將是全台甚至全亞洲最大的餐飲空間。

至於第六首創，原島榮一說，第一大天地以國際級的百貨購物中心為主體，並搭配國際高端五星級酒店及A級商業大樓，更有國際會議中心、多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，這在台灣是前所未見的綜合體。

多功能會展中心，集會議、展覽、宴會、音樂演唱會及各項活動於一廳，這種多功能會展與商場結合的複合式綜合體，所產生的綜效值得期待，二者相互呼應疊加的人流可超過5,000萬人次，也是台灣前所未見。

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