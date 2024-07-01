點子農場／從ESG走向SDGs 實踐社會共善

日前，資誠聯合會計師事務所（PwC）發布「2023全球投資人調查報告（2023 Global Investor Survey）」，指出投資人密切關注的兩大議題是「永續」與「新興科技」。其中，有高達94%投資人認為，各企業永續報告中所呈現的永續績效值得存疑，有「漂綠」之嫌。

經過半年的準備，三意學校和善真美ESG聯盟協會、台北金融研究發展基金會合作的ESG（環境、社會、治理）課程終於跨出第一步。在前教育部長吳思華老師的帶領下，與學員回顧與前瞻台灣的ESG，也預見SDGs的未來。

「百年來，商業世界一直在探索公益與生意的共榮，最早，企業只談EPS，認為利潤是企業唯一的責任。後來，全球興起CSR（企業社會責任）熱潮，認為企業行有餘力就該回饋社會。現在推動ESG，則是為了讓企業善盡社會公民的責任。」吳老師認為，未來是SDGs（可持續發展目標）的時代，全球企業會走向人文創新，開創新藍海，實踐社會共善。

台灣該如何從ESG走向SDGs？吳老師提出「HEHA模式」來思考與行動，HEHA模式代表了人文（Humanity）、生態（Ecosystem）、樞紐（Hub）和星群（Asterism）四個核心要素。強調創新不僅僅是技術的進步，更是需要綜合考慮人類福祉、生態環境、資源整合和個體價值的全面創新理念。

一、人文：強調以人為本，關注人類福祉和社會公平。這一要素倡導在創新過程中充分考慮人本和人性需求，促進社會的包容性發展。企業在推動技術創新的同時，應該關注員工的工作環境和福祉，確保企業的發展不會犧牲人類的幸福。

二、生態：強調自然環境的保護和資源的可持續利用。創新應該有助於減少對環境的負面影響，推動生態友好的解決方案。開發可再生能源技術，以替代對環境有害的化石燃料，從而減少碳排放和環境汙染。

三、樞紐：強調資源和知識的整合與協同。創新需要打破各部門和領域之間的壁壘，促進跨界合作，實現資源的最佳配置。建立跨領域的創新中心，促進不同專業背景的人才協同工作，共同開發創新解決方案。

四、星群：重視個體的價值和貢獻，強調集體協作。每個人在創新過程中都有獨特的價值，應該鼓勵個體的創造力和協作精神。如同天空中的星星，彼此輝映光芒，進而造就更大的群體亮度。

吳老師也以HEHA分析比較ESG、CSR、SDG這些生意與公益的共榮模式。他認為，未來企業和政府在人類可持續發展道路上的角色和責任將日益重大。ESG、CSR和SDGs這三個框架成為了推動企業和社會可持續發展的核心指導原則。但是ESG、CSR和SDG也各自展現了其對社會價值的不同追求。

ESG強調企業在社會層面的責任，涵蓋了員工福利、多元化和社區參與等。而CSR側重於企業的社會貢獻，通過慈善捐贈、社區服務和教育支持等活動來履行其社會責任。SDG則在全球範圍內設立了17個可持續發展目標，直接指向如消除貧困、優質教育和性別平等等重大社會問題。這些目標激勵著各國政府、企業和個人共同努力，通過全球合作來實現人類福祉的提升。

從ESG出發，回顧與前瞻，商業世界在過去百年來的探索，在公益與生意之間，已經走出一條非常清楚的路徑。不管各國政府對企業如何的祭出棒子和胡蘿蔔，全人類終究會走向聯合國倡議的SDGs世界一家的未來。實現人人不同和世界大同的理想。

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