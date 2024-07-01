數位行銷／偽代碼助攻 AI提問更有效
在資訊科技蓬勃發展的時代，數位行銷與人工智慧（AI）的整合應用愈來愈受到重視，各家企業無不絞盡腦汁，希望能透過各種創意行銷手法，在茫茫網海中脫穎而出。然而，行銷策略的擬定往往需要經過縝密的思考和分析，這對於忙碌的上班族來說，可能是一項不小的負擔。
近年來，生成式AI工具的崛起，為行銷人員帶來嶄新的契機。這些工具能夠根據使用者的指示，生成各種文字、影像和影片內容，大幅提升工作效率。然而，要充分發揮生成式AI工具的潛力，使用者必須懂得如何正確地提出問題。
在此介紹一個可以幫助使用者有效提升提問效能的概念，即偽代碼（Pseudocode）。
簡單來說，偽代碼是一種描述算法的工具，使用自然語言和簡單的程式語言混合編寫而成，能夠幫助人們理清邏輯步驟，並在實際撰寫程式之前進行概念驗證。對於生成式AI工具的提問，善用偽代碼概念，可以幫助我們將複雜的問題拆解成一系列明確的步驟，使得AI工具能夠更精確地理解並回答我們的需求。
舉例來說，假設你是一家台灣本土美妝品牌數位行銷專員，需要為即將到來的周年慶活動策劃一個月的社群媒體內容。讓我們看看如何運用偽代碼，來提升AI助理的使用效能：
首先，定義周年慶活動主題：定義目標受眾、定義活動時間範圍、定義主要社群媒體（Instagram、Facebook、LINE等）。
其次，針對每個平台的部分：確定發文頻率、確定內容類型 （圖片、影片、文字）。
第三，針對每周的內容策略：策劃主要話題、生成相關的貼文內容、設計互動活動。
此外，還有安排跨平台整合推廣及設計效果追蹤機制。
對於非程式設計背景的行銷人員來說，可以將偽代碼理解為一種有條理的步驟說明或任務分解。善用偽代碼概念，使用者將能夠更有效地引導生成式AI工具，獲得符合需求的結果。
以下，是一些偽代碼在數位行銷領域的應用案例：
一、內容創作：生成式AI工具可以用來創作部落格文章、社群媒體貼文、廣告文案和產品說明等內容。使用者可以透過偽代碼來指定內容的格式、結構和元素，再引導AI工具逐步思考，進而產出高品質的內容。
二、數據分析：生成式AI工具可以用來分析行銷數據，找出潛在的趨勢和機會。使用者可以透過偽代碼來指定要分析的數據和指標，再來引導AI工具進行深入分析。
三、創意發想：生成式AI工具可以用來激發創意，構思新的行銷點子。使用者可以透過偽代碼來指定創意發想的範圍和方向，並透過思維鏈來引導AI工具發散思考。
偽代碼的概念淺顯易懂，可以幫助使用者提升生成式AI工具的提問效能，值得試試。隨著生成式AI工具的不斷發展，未來有關數位行銷中的應用將會更加廣泛。善用這些AI工具，將有助於行銷人員在競爭激烈的市場中脫穎而出。
▪ 竹市大同里竄升「全台第2有錢里」 里長驚：科技大佬搬進來？
▪ 年薪90萬買1000萬房！他崩潰「存款被掏空」 後悔想租房
▪ 省電費…工業風扇可以代替冷氣？ 網點兩大致命傷：不可能睡得著
▪ 囤房稅2.0來了！地方稅率聚焦 各縣市豪宅基準同受關注
▪ 首購族預售屋、成屋怎麼選？網列8大比較面向 優缺一目了然！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言