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面對中國大陸、東南亞低價傾銷 鋼鐵水泥業者提反制

中央社／ 台北30日電
圖為中國東北遼寧瀋陽一處鋼材市場。 法新社
圖為中國東北遼寧瀋陽一處鋼材市場。 法新社

中國鋼鐵與水泥產能供過於求，台灣鋼鐵業者認為，台廠應調整品質與市場定位，才能確保優勢，但也將適時提出相關措施保障發展；水泥業者呼籲，政府應對越南、印尼與泰國的進口水泥與熟料課徵碳費，及提出反傾銷。

中鋼執行副總經理黃建智向中央社記者指出，中國對外傾銷鋼材，造成全球鋼鐵市場失衡，已引來各國紛紛對中國鋼材祭出反制措施。台灣也面臨中國低價競爭，中鋼已蒐集資料與事證，將適時提出相關措施，以保護台灣鋼鐵產業的發展。

他說，中鋼相信政府會持續堅定支持鋼鐵產業發展，但台灣鋼鐵同業也應積極調整品質、市場定位、轉型升級，才能確保自身競爭優勢。

條鋼廠豐興鋼鐵董事長林大鈞指出，現階段中國大陸鋼筋若要進口台灣，需要申請「驗證登錄」才可進口，因此台灣鋼筋市場呈現「偏安」狀況。

水泥的反傾銷方面，根據財政部關務署網站顯示，對自中國大陸產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅第2次落日調查案，財政部於2022年11月9日公告，自即日起中國大陸所有製造商或出口商，按現行核定稅率91.58%繼續課徵反傾銷稅，為期5年。

一名不願具名的水泥業者表示，中國大陸雖可銷進口卜特蘭水泥及其熟料至台灣，但因要抽反傾銷稅，台灣廠商進口則無利可圖，目前對台灣水泥產業影響不大；反而是投資大陸水泥市場的台商水泥業者，受到當地產能過剩、低價競爭影響所苦。

根據水泥工業同業公會統計，進口水泥占台灣水泥消耗量逐年上升，自2013年11.26%成長到2023年24.83%；影響台灣水泥的前3大水泥加熟料進口國家，為越南50.9%、印尼25.69%、泰國11.62%。

為此，水泥業者也呼籲對上述國家提出反傾銷，並提出對進口水泥與熟料課徵碳費的訴求。「否則這對於台灣水泥業者來說不公平，因為歐盟國家亦是如此」，台泥董事長張安平今年5月就曾呼籲，進口品應申報碳含量，才能對於未來實施台版CBAM（碳邊境調整機制）預做準備。

中鋼 反傾銷稅 鋼鐵

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