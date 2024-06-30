神基旗下豐達科取得普惠公司合格供應商認證 航太市場展望大增
神基（3005）旗下航太扣件製造商豐達科（3004）近期宣布取得國際航太發動機製造商普惠公司（Pratt & Whitney，簡稱P&W）的合格供應商認證資格，此一重要認證將可望提升公司未來在全球航太市場的發展與布局。
普惠公司總部位在美國，是軍民用航太發動機製造商，是全球三大航太發動機製造商之一；豐達科總部位於台灣，是亞太地區少數被認證合格的國際航太發動機扣件製造公司。
豐達科係國際航太OEM、NADCAP、AS9100航太品質系統暨IATF16949汽車管理系統認證廠商，為全球主要航太發動機製造商包括美國奇異（GE）、普惠、英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）及法國賽峰集團（Safran Group）提供各類航太級扣件以及航太機構零組件產品。
豐達科表示，近年來公司持精進製程技術，發展高附加價值的航太機加工產品精密製造能力，截至目前已累計逾8000項航太產品通過客戶認證，並成為全球四大航太發動機製造商的合格供應商。
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