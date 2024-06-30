鋼鐵、水泥業走過挑戰一年 今年將優於去年

去年受中國生產過剩、低價傾銷，為鋼鐵業最具挑戰的一年，撐過不景氣，中鋼、燁輝、豐興都認為今年將優於去年，並都將發展精緻鋼鐵或高利基產品來因應。

台灣水泥業也面臨同樣的問題，中國水泥去年供給大於需求，台泥董事長張安平就表示，雖難從中國市場賺錢，但只要中國開徵碳費，台泥的產品就相對有競爭力；亞泥受到中國影響，產量下降，但董事長徐旭東對市況仍持樂觀態度，認為這段時間是「轉型期」。

中鋼執行副總經理黃建智接受中央社訪問時表示，中國產能過剩問題沉痾已久，尤其疫情後中國經濟復甦不如預期，內需疲弱，大量過剩產能只能轉向外銷尋求去化，鋼鐵業受極大影響。

觀察台灣海關進口數據，2023年自中國進口鋼材約83.8萬噸，今年前5個月已進口60.3萬噸，較去年同期25.4萬噸，大幅年增138%。他表示，中國是占全球鋼鐵產能超過一半的國家，產能外溢全球，低價廝殺，影響各國鋼鐵產業秩序。要讓台灣鋼鐵業維持競爭力，不能用低價來拚，因為「拚不贏」。

黃建智說，中鋼因應方式主要聚焦銷售市場的調整，追求產品、市場組合的利益最大化，除了銷售市場的靈活調整，提高高值化產品比例，推動「二軸三轉」。二軸為高值化的精緻鋼廠、發展綠能產業，三轉為數位轉型、低碳轉型跟供應鏈的轉型。

其中，精緻鋼廠朝向發展薄頂規電磁鋼、汽車高強度輕量化用鋼、伺服器外殼、高強度結構用鋼等高技術含量鋼品，避免在紅海市場競爭；綠能產業聚焦於再生鋼材推動，預計今年9月將取得UL2809再生料含量驗證RC60，也就是再生料占比60%，未來將加速提高至RC60以上，以搶攻綠色鋼材商機。

黃建智認為，經濟景氣短期不易恢復。近期人民幣貶值，有利於中國外銷，統計今年前5個月中國鋼鐵出口量，年增24.7%，推估今年出口量或不低於去年。但今年前5個月鋼材出口年比逐月遞減，因此下半年中國鋼鐵出口量預期較去年同期低。

中鋼推測下半年中國鋼材對全球鋼市的衝擊將逐漸淡化，但其出口量變化仍需密切觀察，尤其第3季是亞洲傳統鋼鐵業淡季，更需注意。

鍍鋅鋼品廠燁輝總經理張振武向中央社表示，燁輝有7成產品為外銷，但大陸傾銷對內銷確實造成衝擊，因導致市場價格無法提升。不過他認為，今年需求雖仍不強，公司將增加高利基、高毛利產品，「今年一定比去年好」。

亞泥董事長徐旭東今年曾表示，中國要持續發展，因此政府不會希望、也不會讓市況下降，還會用各種方式刺激房地產需求，對於水泥市況，他持樂觀態度。

亞泥總經理李坤炎向中央社表示，中國水泥最高產量超過全世界5成以上，現在產量雖有稍微下來，但亞泥自身仍要調整產能，現在世界趨勢是如何節能減碳，亞泥因此穩健朝此方向往前走。

台泥董事長張安平在今年股東會表示，今年雖難從中國市場賺錢，但只要中國開徵碳費，台泥產品就相對具競爭力，因此仍會繼續經營當地市場。另樂觀看待土耳其、葡萄牙水泥市場發展，認為可望給予台泥合理報酬。

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