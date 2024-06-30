台北國際食品展閉幕 近5萬名專業人士進場參觀

外貿協會舉辦的2024年台北國際食品展及同期辦理的「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」閉幕，吸引近5萬名專業人士進場參觀，其中有來自77國逾5000名國際買主，前五大買主國依序為日本、韓國、馬來西亞、香港以及菲律賓。

本屆台北國際食品系列展獲得廠商的一致好評，處處可見來自世界各地的買主進行熱絡洽談，日正食品不僅落實EGS綠色永續實踐，也因應消費者追求快速、方便的趨勢推出全新調理粉絲產品；象牙白文創推出台灣風味的氣泡飲料，也吸引歐美業者的關注和洽詢，旭源包裝開發的全自動套標機與接料機，標榜節省70%能源，深獲美國買主的青睞，並成功接獲訂單，首次參展的捷克Sweet Delight憑藉其供應國際知名連鎖店的蛋糕，獲得國內餐飲業者的關注，認為參加本展是開發亞洲市場的最佳平台。

外貿協會表示，為促進廠商鏈結海外商機，展期辦理多場洽談會如產業供應鏈採購洽談會、食品通路商採購大會、清真食尚商機日等，共安排855場洽談，促成149位國際買主與台灣廠商洽談，商機爆棚。

外貿協會也說，此次動員全球駐地辦事處擴大邀請國際知名企業來台觀展，包含首度來台的墨西哥指標性食品商及通路商的Grupo Herdez、日本流通產業株式会社、美國最大韓式連鎖超市Hmart及東南亞電商最大通路Lazada等，同時也觀察到，墨西哥手搖飲風潮盛行，台灣以多樣化及獨特的創新口味，成為墨商尋找供應商及合作夥伴的首選；美商99大華超市則找到包裝精緻台灣果乾產品的配合廠商；韓國及美國買主則對港式點心燒賣與丸子類產品有高度興趣，後續商機可期。

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