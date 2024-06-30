零售業的台積電！全台最大百貨購物中心「第一大天地」動土

號稱全台高鐵站區最大招商案「D-ONE第一大天地」，30日舉行動土典禮，第一大國際董事長原島榮一宣布，此案總投資金額逾260億元，預估可容納800至1,000家廠商，年營業額約350億元，未來將是全台最大的百貨購物娛樂中心。

原島榮一指出，第一大天地是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案，也是全台中以大眾運輸為主體，整體規劃設計的大型商業開發案，未來不但是台中的門戶、台灣的新地標及世界的櫥窗，也將成為「零售業的台積電」。

今天的動土典禮，由原島榮一與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、交通部鐵道局長楊正君，以及多位中央地方民意代表共同主持。為歡慶動工，現場同步舉行好日野餐音樂市集活動，湧入數萬名民眾到場，氣氛熱鬧滾滾。

盧秀燕致詞時指出，預計2026年底完工營運的第一大天地，未來將是全台最大的綜合娛樂購物商場，商場總營業面積，是台中新光三越加大遠百的1.6倍，台北101的4.8倍。

盧秀燕強調，第一大天地的動土具有三個重大意義。首先，此案投資金額逾260億元，是台灣最大的商場投資案，代表商業界對台中市投資環境與前景有信心；其次，未來商場將帶動龐大的人流與消費，對促進地方建設、整體台中發展將有重大助益。

第三，位於水湳經貿園區的台中國際會展中心將在明年完工，可容納5,000個攤位，是全台最大的會展中心，未來與第一大天地約1,200個攤位的會展中心相結合，台中將發展成為全台最大的會展城市，進一步帶動會展經濟。

第一大天地基地總面積4.8萬餘坪，約20個足球場大，不但有全台最大的國際級百貨購物中心，搭配國際五星奢華酒店及國際金融大樓外，更有多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施。日前舉行招商說明會，現場湧入逾2,000家廠商，未演先轟動。

原島榮一表示，過去一年多來，第一大國際邀集眾多國內外規劃設計團隊，傾全力打造國際級新型態百貨購物中心。未來預估可創造單一店鋪年度350億元營收，約1.8萬個就業機會，繁榮經濟並帶動地方的發展。

「第一大天地」基地坐落於烏日高鐵站旁、三鐵共構出入口，第一大國際於2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案。

第一大國際日前已和國際五星奢華酒店品牌凱賓斯基(Kempnski)簽約，將首度引進凱賓斯基酒店進入台灣市場，初估飯店投資金額近80億元

凱賓斯基酒店規劃地上24層、地下2層，預計2027年底開幕營運；商辦大樓地上35層、地下4層，樓高185.6公尺。全區預計2028年中完工開幕，整體規模堪稱全台第一。

另外，此案有全台首創戶外街區商店街，設有24小時影城、保齡球館、電競、AR、VR及大型遊樂場等娛樂設施，以及書店、物販大店，更結合眾多的超時餐飲選擇，將打造成吃喝玩樂一應俱全的台中不夜城。 占地4.8萬餘坪的「D-ONE第一大天地」期許成為「零售業的台積電」。記者宋健生/攝影 號稱全台高鐵站區最大招商案「D-ONE第一大天地」今(30)日舉行動土典禮。記者宋健生/攝影

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