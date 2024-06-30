高球具代工提前迎旺季 下半年業績會比上半年好

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
高爾夫球具代工業者復盛應用、大田和鉅明均表態，今年出貨旺季將提前自第3季的7、8月展開。聯合報系資料照
高爾夫球具代工業者復盛應用、大田和鉅明均表態，今年出貨旺季將提前自第3季的7、8月展開。聯合報系資料照

高爾夫球具代工業者復盛應用（6670）、大田（8924）和鉅明（8928）均表態，今年出貨旺季將提前自第3季的7、8月展開，可挹注整體營運表現，且下半年業績會比上半年好。

復盛應用表示，分析高爾夫球具代工業市場近年來變化，去年品牌廠及通路面對存貨水位問題，客戶群下單謹慎以調節庫存為優先，致整體需求面臨向下修正壓力。

但今年開始，有關品牌廠及通路存貨問題，隨著客戶調節庫存已達效果並逐漸恢復正常下單，加上高爾夫球運動歷經疫情期間打球人口、人次大幅增加，整體市場規模擴大，目前客戶抱持謹慎樂觀態度，持續看好高爾夫球運動產業。

針對下半年營運前景，該公司財務總監許廷儀指出，從現階段掌握的新款式產品開模等前置作業進度，客戶群可望提前自第3季的7、8月間啟動少量鋪貨，9月進入量產。

若以季別營運變化來看，第2季是今年谷底，第3季有望明顯回升，第4季站上今年營運最高峰，下半年營運會比上半年好。

大田協理鍾政義說，該公司旗下美系品牌客戶先前遞延的新開發案正逐步完成下單、排入生產等前置作業，開始量產；同時，日系品牌客戶新款式產品訂單也回溫，挹注出貨表現。

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