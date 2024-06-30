高爾夫球具代工業者 大田、鉅明前進越南設廠

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

美國總統大選白熱化，美中貿易戰再掀波瀾，高爾夫球具代工業者大田（8924）、鉅明 （8928）因應地緣政治風險，近期相繼啟動赴越南投資設廠，讓越南成為高球具代工四雄新生產聚落。

大田表示，受地緣政治影響，中國銷往美國高爾夫球產品之前已被課徵7.5%關稅，其他地區均沒有此一問題；由於品牌商擔心稅率可能會有提高風險，因此在美國客戶期待下，董事會通過越南設廠案。

依該公司董事會決議，越南新廠將以自有的平陽省寶鵬工業區一塊占地1.84萬坪土地為基地，投資額1,000萬美元（約新台幣3.2億元），待正籌備的越南公司成立後，將立即發包展開廠房興建作業。

大田初估建廠土木工程約六至八個月，目標明年中投產。初期一個月產能為10萬支，未來再視客戶群需求和市場發展變化擴大產能。

另一家代工廠鉅明也啟動越南投資案，鉅明指出，剛在越南同奈省的工業區購進一塊面積1,800坪的土地，將斥資數千萬元分兩期建廠，第一期廠房預計今年第4季試營運。

據了解，高球具代工四雄中，早先已有明安和復盛應用赴越南設廠，近年來並有擴廠動作；明安方面規劃當地產能拉高到整體的60%，復盛應用則以占整體產能65至70%為目標。

美國 越南

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