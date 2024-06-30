7月4-8日自動化工業展 商機衝10億元

「2024台中自動化工業展」將於7月4日至8日在台中國際展覽館隆重登場，本展為中部地區最具規模的工業展覽盛會，匯集台灣各地300家業者、600個攤位的規模盛大展出，全力展現中台灣機械工業重鎮的實力，預估展覽將湧入上萬人次參觀，後續延伸商機上看10億元。

經濟日報主辦自動化系列展已邁入第44屆，今年展會聚焦「智慧製造」、「精密機械」及「永續科技」等主題，將呈現尖端科技的工業應用，結合AI智慧製造及永續科技的創新技術，全力展現機械相關產業及新興的發展成果。

自動化產業深植各產業上至下游的供應鏈，近年來台灣全力投入智慧機械的研發和應用，大量使用機器人生產加入「工業4.0」的概念，及雲端網路化的技術，在作業的同時累積大量數據資料，有效提升自動化生產流程和效率。

尤其，中部地區的機械工業特別重視自動化發展，提供國內外數萬家業者各式高精密度的自動化加工機械，帶動精密機械產業市場，讓政府的產業政策得以落實。

本屆台中自動化工業展，將提供自動化工業一個設備完善且質量豐富的展覽平台，集結機械領域的重量級大廠，展出產品等級及技術均為國際級水準，將藉由展會拓展產業新商機，帶動業界新契機，邁向AI智慧機械新紀元。

今年參展廠商精銳盡出，包括：臻賞、商江、昶鋐、喬陞、向揚、鎧鈺、天成、建大、鋒升、凱士士、天鋼、町洋、登壽、永隆、大匠、盛筑、台灣開山、創煜、台灣三軸、樹德、環璟、利瑋、京湛、勇鼎、裕誠、翊豐。

以及台灣基恩斯、豪昱、誌成、椰城、台灣精密齒輪、德邦、鴻瀅、呈振、宏銘、鑫日正、錦程、全氟、杰恩醍、誌成、聯盛、昱展、超聯、翔越、全冠、錏鑫、宇晟、璟龍、鋐川、千誠等。

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