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曼谷置產正夯！藝人王思佳砸近700萬當包租婆 直呼房價比台灣親民

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
藝人王思佳。本報資料照片
藝人王思佳。本報資料照片

國人近年赴海外置產風氣夯，泰國曼谷成為新選項，今午高雄萬豪酒店舉辦一場「曼谷房地產博覽會」，藝人王思佳透露個人以近700萬元入手曼谷16坪住宅，直呼泰國房價比台灣親民，打算用來出租，還想添購1戶自住，碩盛國際不動產創辦人暨CEO陳復宇說，到曼谷買房只要拿護照就可以了，令海外投資客趨之若鶩。

泰國10大上市建商之一的 Ananda Development PCL今天與碩盛國際不動產在高雄舉辦「沙瓦迪卡-探索曼谷房產博覽會」，介紹Ananda旗艦豪宅建案「COCO PARC」，也展示Ashton、Culture系列及IDEO、IDEO MOBI系列建案。

過去國人多數到日本置產，但其實泰國曼谷在疫前曾經風行一時，近年又開始火熱，碩盛國際不動產創辦人暨CEO陳復宇說，「想到曼谷買房，憑1本護照就可以了」，但最好現金買斷，否則外國人買房的貸款利息高達8％。

曼谷房地產為何深獲海外投資客青睞？陳復宇說，曼谷房子總價低，0公設比，加上當地沒地震及颱風，且可買到永久產權，且生活成本相對較低，吸引不少台灣投資客、退休族群等置產。在曼谷有「台北忠孝東路」稱譽的素坤逸路，房子出租的投報率在4％到6％間，且附停車位，住戶可享豪華公設，1間套房約莫5、600萬元而已，曾有買家花7、8000萬大手筆「打包」一整層樓約12戶，爽當包租公。

有意到泰國置產的芸芸指出，家族在美國、杜拜及台灣都置產，現在也想進軍泰國，除考量孩子教育多元化外，也擔心台灣政治變局，因此想替自己多預備後路。藝人王思佳則說，今年5月花約700萬在曼谷買一戶16坪的房子，享有無邊際泳池等公設，交通也便利，台灣房價居高不下，繳完房貸就一把年紀，綜合考量下，才在海外置產，泰國買的永久產權，將來轉賣也沒問題。

「沙瓦迪卡-探索曼谷房產博覽會」吸引許多民眾聆聽。記者王昭月／攝影
「沙瓦迪卡-探索曼谷房產博覽會」吸引許多民眾聆聽。記者王昭月／攝影
泰國曼古置產正夯，藝人王思佳（右）今年五月以近700萬入手一戶，爽當包租婆。記者王昭月／攝影
泰國曼古置產正夯，藝人王思佳（右）今年五月以近700萬入手一戶，爽當包租婆。記者王昭月／攝影

房地產 曼谷 泰國 王思佳

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