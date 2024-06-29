舊台北市議會改建2027完工 海悅：打造首座雙白金建築

由海悅國際轉投資興建的台北市舊市議會地上權案「海悅國際大樓」，將打造為台灣首座同時申請 LEED 和 WELL雙白金級兩大國際認證建築，海悅國際28日與台灣營建研究院丶台灣幸福建築協會簽署 MOU，期能引領台灣建築相關產業對於綠建築、健康建築及永續發展的積極投入。

海悅國際大樓位於台北市中山南北路與忠孝東西路的十字核心角地，使用面積A棟約12,500坪，E棟約3,600坪，台北市城市博物館約3600坪，合計共約20000坪，預計於2027年底完工。

海悅表示，該案為台灣首座同時申請LEED和WELL雙白金級兩大國際認證，並獲得台灣綠建築、智慧建築雙鑽石級標章的建築項目，為此特別委託台灣幸福健築協會，協助申請各項國際指標性綠建築、健康建築認證，確保建築從設計規劃、興建到使用期間運營、維護都能適用相應規範；並委由台灣建築中心申請GRESB評級，持續推動建築價值升級和管理實踐。

海悅國際開發股份有限公司董事長黃希文表示，海悅國際大樓將成為企業集團示範項目，樹立建築的永續性、低碳節能與環境性能各方面成功應用。

包括在所有建築空間、空中森林花園、結構系統和施工中，同時將材料、陽光、空氣、水、溫濕度、聲音等健康建築十個指標性概念領域納入考量，導入嶄新智能技術，全面創新健康建築，提升員工和使用者的健康福祉。

台灣營建研究院院長呂良正表示，將整合專業能量，協助海悅國際新建大樓優化建築生命週期碳排放，打造真正意義上的淨零碳建築，為實現巴黎協定和台灣2050淨零轉型目標貢獻心力。

台灣幸福健築協會理事長邵文政表示，海悅國際大樓將是國內少見的同時申請多項國際級綠建築、健康建築認證的商辦案例，對推動台灣建築產業的永續發展目標具有示範意義。

28日達成三方簽訂MOU備忘錄，目標將研發與合作項目落實，從提供健康工作環境、提高建築空間能效、減低環境負面影響，創造永續價值，進而促進台灣建築整體產業轉型升級，與全球企業目標一致，成就與自然共好的未來。 海悅國際28日與台灣營建研究院丶台灣幸福建築協會簽署 MOU。圖／業者提供

商品推薦