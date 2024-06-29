引領台中房市核心蛋黃區 「泉宇丰格」盛大開工
台中市近年在大型建設陸續開發加持下，吸引各大建商競相獵地進駐，尤其西區開發超過30年，被視為房市核心蛋黃區，鄰近五期與七期生活圈的優勢重回關鍵話題熱區。其中泉宇建設最新推案「泉宇丰格」，規劃37至46坪3房產品，66戶住家、5戶店面，預計2028年第2季完工，開案備受矚目。
「泉宇丰格」日前舉行開工典禮，泉宇建設特助賴建廷指出，隨著營造工程工資上漲、缺工等問題，顯示住宅市場競爭居高不下，「泉宇丰格」是五期精華的丰美代表作，鄰近七期商圈、文心森林公園及明星學區等優勢，住宅品質與產品的保值性，是重劃區外的不敗選擇。
中部起家的泉宇建設營運已達26年，近20年來與立穩營造攜手推出優質建案。
立穩營造董事長陳舜智說，泉宇建設坐穩五期精華建案點，尤其「泉宇丰格」雙面臨路的地點非常稀有，重視建案品質安全的團隊，在不打廣告宣傳的情況下，以好口碑創造不凡的回購率，展現信賴是永續經營的動力。
萬淂富事業總經理龍建人提到，以銷售端的角度而言，泉宇建設因為選地精準，近幾年在七期、五期深耕，攜手立穩營造整合提供精質的建案，在寸土寸金的西區房市是具備相當的競爭力，每每一開案就趨近完銷。
近年來，台中人口及產業成長快速，全市總人口數已突破285萬人，帶動房市需求性。以人口總量及年齡層結構可發現，由於少子化、高齡化及家庭組成人數的改變，居住市中心的資源需求性更顯可貴。
台中市西區得天獨厚生活條件，為區域房價打下良好基石，「泉宇丰格」地段稀有性與核心商圈加乘，符合現代居住需求；「泉宇丰格」也為五期精華三部曲的丰美完結，再次引領入主五期生活新指標。
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