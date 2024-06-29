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內政部：建築能效公有建物帶頭 明年未含民間建築

中央社／ 台北29日電

媒體報導，內政部明年擬推動建築能效評估引發討論。內政部建築研究所今天指出，政府推動建築能效評估制度，由公有新建築物帶頭做起，明年實施部分未包含民間建築，後續會持續妥善規劃進度，並與業者溝通

中國時報今天報導指出，內政部宣示明年將提修法草案強制民間新建的建築物減碳，並推動「綠建築＋建築能效」同軌申請，明年7月起全台新建物申請綠建築容積獎勵時，也須取得建築能效認證，但有建設公司直批新制不接地氣，並呼籲應公開各項減碳方案對營建成本推升房價的試算結果。

內政部建築研究所今天透過新聞稿表示，政府於民國111年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，內政部規劃淨零建築推動路徑藍圖，同時參考國際趨勢，建構台灣建築能效評估制度，為達成2030年公有新建建築物達建築能效1級或近零碳建築（1+級）的階段目標，自民國112年7月1日起分年分階段由公有建築物帶頭做起。

建築研究所強調，建築能效評估制度明年實施部分，並未包含民間建築，後續會持續妥善規劃建築能效改善的進度，同時也會與業者妥善溝通，進一步引導民間建築跟進，共同邁向2050淨零排放願景。

建築研究所指出，淨零節能是全民共識，要大家一起共同努力，有關民間新建築部分，因涉及層面廣泛，實施日期及相關內容仍在徵詢各界意見中。為加強產業溝通及交流，已於6月中旬邀集公協會團體舉辦3場交流座談會，就政策推動進行意見交換，後續亦將持續辦理相關會議邀集相關產業溝通交流，針對業者關切議題進行說明，並舉行綜合座談，透過充分對話，凝聚產業共識。

內政部 溝通 綠建築

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