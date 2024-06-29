有航空城拆遷戶未選安置住宅 桃市府規畫第2波申請機會

桃園航空城開發案持續推進，共1178戶拆遷戶申購安置住宅，其中蛋白區514戶5月底已完成選屋，據統計，選屋區位以A18區（近高鐵站）最受歡迎。議員徐其萬表示，有拆遷戶反映已搬離原戶籍地，未收到可申請安置宅通知，也有民代認為選屋選得到還看不到，要求市府加強監督興建品質與公設規畫。

市府地政局回應，部分拆遷戶未收到申請通知單，經了解是當初調查拆遷戶是否符合安置資格時，有些勾稽因為民眾提供的資料不完整，未能列入安置戶，後來民眾舉證一些實況，完成認定後只要符合資格，都會列為安置戶，估計重新認定者不到20戶。將安排至第二波申請配地或選屋。

依市府統計，完成選區的蛋白區拆遷戶有7成5選A18街廓（近高鐵站）、1成5選A11（菓林）、1成選G17（大園區埔心，近捷運綠線延伸線車站），屋型又以3、4房最熱門，多達8成選3、4房。至於蛋黃區有5個區可以選屋，區位集中在大園區埔心和蘆竹區交界。

議員徐其萬表示，航空城開發案經過地方多次陳情抗爭，拆遷戶部分權益總算有保障，不過仍接獲拆遷戶反映，因為已搬離原戶籍地，並未收到可申請安置住宅的通知，有的到現在還租屋過日子。

「拆遷戶還是憂心品質，市府要加強監督安置宅施工」，議員游吾和說，過去社會住宅交屋後曾出現漏水、窗戶生鏽等缺失；還有安置住宅周邊的公共設施包括馬路、公園等也要到位，不要入住後卻要和塵土飛揚的工地為鄰，更重要的是公車路線也要規畫好。

安置住宅扣除原蛋白、蛋黃區申請數，還有747戶可以開放申請，地政局說，航空城拆遷戶第二波申請安置住宅（選屋）、安置街廓（選地）預計8、9月開辦，估計有600多戶符合申請資格。地政局說明，第二波申請安置的拆遷戶，主要是先前沒提出申請安置的對象，可以申請配地或選屋，另外少數申請安置住宅但是這次沒有出席選屋的拆遷戶，地政局都會一一通知，大家要把握最後一次的機會，維護自己的權益；交通局也會配合安置住宅入住期程規畫公車路線。

桃市府地政局、住宅發展處指出，蛋黃區（機場第三航廈、第三跑道用地）664拆遷戶也已完成選屋，後續連同蛋白區拆遷戶今年8、9月起簽約，強調會嚴格驗收，明年第一季陸續驗屋、交屋。

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