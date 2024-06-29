代銷雙雄：房市榮景會持續 量價齊揚格局還沒到頂

兩大代銷龍頭海悅國際（2348）董座黃希文、愛山林建設董座祝文宇昨（28）日不約而同表示，目前房市榮景堪比1984~1989年時期，且這波榮景還會持續下去；祝文宇認為，房市「量價齊揚」格局還沒有到頂，明年仍會持續，而造就市場買氣關鍵在於「（熱）錢太多了」。

黃希文昨在「海悅國際大樓淨零永續產學合作簽署記者會」中指出，雖然這波房市熱度讓市場，甚至不少建築同業擔心有「過熱」情況，但事實上，房市過熱或供過於求的議題，在30年前就有同業提出。30年過後，每當市場熱度再起，仍有「過熱」的友善提醒出現。

黃希文強調，代銷業做為市場第一線觀察，認為這波房市強勁買氣、短時間內還不會退散，至於會持續多久，就是「跟著市場走」，做為建築業者就是負責把好的作品提供給消費者，規劃的建案若深具特色、符合市場需求，銷售自然獲得買方肯定。

祝文宇表示，現在市場「（熱）錢太多了」，前所未見，尤其全球通膨、升息下，台灣經濟又未受影響，且台股接連創高、居高檔水位，很多民眾都賺到錢，股市資金又往房市流動，又遇上國內熱錢充沛，形成當前房市榮景；認為，這波房市「量價齊揚」格局，「榮景還沒有到頂」，到明年都會持續下去。

至於這波房市買氣支撐力道到哪，黃希文、祝文宇不約而同指出，「就是看市場供需」；黃希文分析，造就這波房市榮景的原因眾多，包括國內經濟不錯、科技業擴廠、台股創高、游資充裕、通膨造成民眾對房價預期心理、人口結構改變，家庭分巢期，《平均地權條例》新法、新青安優惠貸款方案等，所有變因匯集，創造出「自用、置產需求增加」，以致房市買氣噴出，尤其台灣正往科技島轉型邁進，若只用單一原因去解釋，就會「見樹不見林」。

祝文宇強調，從過去經驗來看，沒有市場需求，房價也漲不下去，認為這波北台灣一直到新竹都有住宅需求；他強調，一旦股市下跌的時候就要小心，代表熱錢跑了，不過若房市反轉向下的話，也是從供給量大的地方，如中南部、二線和三線區域先跌，不會在機能完善的市中心。

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