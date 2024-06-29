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Nike下調全年業績／寶成、豐泰展望 審慎保守看產業景氣

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
製鞋龍頭寶成。 聯合報系資料庫
製鞋龍頭寶成。 聯合報系資料庫

Nike考量大陸市場銷售疲軟，各地消費趨勢不均，下調全年業績指引，引發各界關注。製鞋大廠寶成（9904）、豐泰稍早召開股東常會時，對今年產業景氣展望也審慎保守看待，可看出端倪。

業界指出，品牌大廠的庫存調節已近尾聲，在巴黎奧運效益加持下，各製鞋大廠接單有回溫趨勢，然而消費端的力道仍嫌不足，對品牌大廠的壓力仍大；一般認為，製鞋產業景氣要全面復甦，美國降息是觀察指標。

兩家製鞋大廠對今年產業景氣展望，雖持審慎保守看待，但不約而同加強對印度的投資布局，以分散生產基地及擴張營運版圖。

景氣 消費

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