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南彰化最優質展覽中心 成美藝廊開放徵件
彰化縣永靖鄉成美藝廊二○二五年展覽，將於七月一日起至八月卅一日開放申請，邀請各藝術工作者、藝文團體報名。成美藝廊期待成為分享與交流的藝文平台，促進人文美學與傳統藝術發展。
頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，讓下一代有文化涵養是我們這代的責任，盼望鄉親能受到藝術美學滋養，特別於辦公大樓保留一樓場域，辦理藝文展覽。從早期取名為鄉民藝廊，到後期改名成美藝廊，至今累計觀展人次達廿萬，是南彰化最優質的私人公共藝廊之一。
成美藝廊除支持在地藝文團體，去年邀曾獲花蓮縣文化薪傳獎的藝術家林興華開辦「林興華繪畫創作展－天地雲光」展覽，帶來卅五件當代水墨作品、十二件瓷器作品。
林興華來自花蓮，作品中流露出抽象濃厚深刻的人文底蘊，又帶有流暢筆意及絢爛色彩，描繪出東部獨有的自然之美，透過他的恣意揮灑，東岸的壯闊山水躍然紙上，讓彰化永靖鄉親一飽眼福。
二○二五年徵件展覽申請自七月一日起至八月卅一日止，邀國內外公私立美術、文化資產及藝文團體、機關、學校或個人創作者申請，展出的藝術媒材不限，舉凡木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、雕塑、水墨、書法、版畫、雕刻、攝影等媒材均可申請。相關申請簡章可至雲端(https://reurl.cc/oRm1mj)下載，或搜尋頂新和德文教基金會官方網站、臉書。
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