長榮航加發兩個月獎金 總獎金共八個月
長榮航空（2618）、長榮海運員工分紅相繼入袋，長榮航空員工昨（28）日超嗨，兩個月的「員工酬勞獎金」一早入帳，長榮航空去年發出的年終獎金六個月，加上昨天發兩個月獎金，去年總獎金共領八個月，寫下史上新高；法人認為，兩家公司今年營運展望比去年更好，今年的年終獎金充滿想像空間。
法人分析，紅海危機改變海運市場供需，市場運價飆漲，長榮海運今年獲利充滿想像空間；長榮航空今年客運人氣居高不下，航空貨運受惠於AI需求超旺，再加上油價走低，今年營運展望樂觀；長榮海運、長榮航空利多加持下今年獲利相當可期，公司獲利、年終獎金、員工分紅可望較去年更好。
此外，航空客、貨運雙好的利多再度重演，航空客運市場今年續好在市場預期內，航空貨運市場今年受惠於AI及電商貨運需求加持，每公斤價格再度來到新高，今年航空貨運價、量齊揚，將成為推升長榮航營收、獲利成長新奇兵。
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